Una sorpresa que mantendrá contentos por un tiempo más a los fanáticos de la saga “El justiciero”. Denzel Washington confirmó que se viene trabajando no en una sino en dos películas más.

Pese a que la película del 2023, titulada “Capítulo final”, llevaba dicho título como sentencia, todo indica que hubo cambio de planes.

Al borde de los 70 años, el actor nacido en Mount Vernon, Nueva York, ha confirmado con sus propias palabras que habrá agente Robert McCall por un tiempo más.

“Tengo cosas planeadas para unos años. Les dije que haría otra ‘Equalizer’, y estamos haciendo cuatro y cinco. Más gente está contenta con eso, a la gente le encantan esas malditas ‘Equalizer’. Para mí se trata de variedad. A veces me digo a mí mismo, una es para mí, otra es para ellos. Así que, por ejemplo, Othello: la haremos en Broadway y luego en una película. Eso es para mí. Pero me he dado cuenta de que las películas de ‘Equalizer’ también son para mí, porque son para la gente. Quieren que vaya a buscar a los malos. “No podemos atraparlos, así que ve a buscarlos tú”. Y yo digo, ¡bien, los atraparé! ¡Solo espera ahí. Vuelvo enseguida!”, dijo según recoge una nota especial en la última versión impresa de la revista “Esquire”.

“El Justiciero” cuenta la historia del retirado agente Robert McCall, quien atormentado por la muerte de su esposa, y por la soledad que lo aqueja, interactúa con distintas personas de su barrio, o de su pasado, y siempre con varios problemas que él en algún momento asume como propios.

Así pues, usando su inteligencia, pero también sus habilidades de lucha, toma justicia con sus propias manos, dejando muertos y heridos, pero siempre correspondientes al bando de los ‘malos’. Un deleite para los fans de la acción y de los grandes intérpretes como Washington.

Las tres primeras partes de “El justiciero” han estado a cargo del director Antoine Fuqua, amigo personal de Washington, y quen presumimos seguiría a cargo de lo que se viene.

Actualmente, Denzel Washington viene destacando en la secuela de “Gladiador” junto a Paul Mescal y a Pedro Pascal, actor chileno con el que ya actuó en “El justiciero 2″.