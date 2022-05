Googleando, una persona descubre miles de definiciones de lo que es el amor. Unos dicen que el amor es una decisión; otros, una emoción. Pero estudios como “¿Por qué analizar el amor?” dicen que es muy “difícil de definir”. Sin embargo, para el director peruano Gianfranco Quattrini, es simple. Como su película “Encintados” lo refleja, es la unión de dos personas que quieren construir una vida juntas. Aunque haya muchos obstáculos para los personajes, en este caso, interpretadas por Magdyel Ugaz y Ximena Palomino, finalmente cumplen el objetivo de tener un bebé y formar una familia, aunque la sociedad critique su orientación sexual como lesbianas en la ficción.

“Para mí, está no es una película militante. Está hecha por un hombre heterosexual a quien le parece que las personas tienen que hablar del tema”, dijo al director Gianfranco Quattrini a Saltar Intro de El Comercio en una conferencia de prensa. “Encintados”, dirigida y escrita por él mismo, aborda la cuestión del matrimonio homosexual en el Perú, principalmente, una familia homoparental que ve más de una traba a nivel social y legal para completar su felicidad, que es lograr un embarazo. Para ello, desde una visión cómica, mediante una treta, las mujeres utilizan a un turista argentino como donante de esperma.

“Yo no pertenezco a los espacios de activismo, pero creo que lo importante es que se den conversaciones en el seno de la sociedad. Por eso, elegí hacer ‘Encintados’ como una comedia popular, porque me parece un modo trasversal de llegar a más públicos. (…) Si comparamos a Perú con otros países de la región, hay una cuestión de atrasos en los derechos de las familias diversas que son significativos. Entonces, en lo que la película puede ayudar, quizás, es a que estos temas se hablen y haya visibilidad. Ese es mi pequeño aporte. Hasta ahí puede llegar una película: invitar a una conversación”, apuntó Quattrini, quien después de pasar tiempo viviendo diferentes culturas por el mundo empezó su carrera como cineasta en Argentina desde 1996 y luego continuó viajando.

Magdyel Ugaz, Gianfranco Quattrini, Ximena Palomino y Benjamín Amadeo participaron de la conferencia de presencia de "Encintados".

La cinta, que se estrena el 26 de mayo en los cines, atrae por su trama grave en los momentos más dramáticos y la chispa de un humor natural sin diálogos forzosos, pero también por el elenco internacional, como los argentinos Benjamín Amadeo, Candela Vetrano y Victorio D’alessandro, las tres antiguas figuras de la telenovela “Casi Ángeles” (2007-2010). Además, la obra peruana crea una atmósfera hogareña y parecida a una comedia de situación televisiva limeña, pero esta vez como fruto del esfuerzo de un equipo de técnicos peruanos y argentinos, quienes a pesar de haber filmado en diferentes ciudades, como Buenos Aires, Cuzco y Lima, los cambios no son abruptos cuando vemos a los personajes trabajando en un centro comercial de La Molina o disfrutando de la naturaleza en el alojamiento cuzqueño del Valle Sagrado.

“Gianfranco es un director que te escucha y quiere saber qué te pasa a ti con los textos, con la escena. Benjamín (Amadeo) es un personajón (en la vida real), porque todo el rato te sale con chistes inesperados, te hace voces y personajes. Luego, también, no te habla como hasta las 9 de la mañana, y no le habla a nadie. Yo pensaba que le caía mal, pero me decía: ‘che, estoy dormido en la mañana’. Me divertí entendiendo que todos somos diferentes y cada uno tiene un ritmo, me pareció chévere trabajar juntos”, comentó Magdyel Ugaz.

Jely Reátegui es parte del elenco de "Encintados".

En casa y en el cine, la energía es distinta. Muchas escenas de la película funcionaron para el público, que no dejaba de reír en la sala al escuchar la jerga y dinámica limeña de personajes como la supervisora de la tienda de vestidos, interpretada por Jely Reátegui, o el aire de paciencia del padre de la protagonista, Sergio Galliani. Sin duda son puntos clave en el humor de las situaciones extremas que plantea el guion.

Sergio Galliani interpreta al padre de Ximena Palomino en la ficción "Encintados".

Otra curiosidad en el reparto es la blogger de Instagram y escritora de “La mujer al borde”, Ale Ottazzi, quien tiene el rol breve de Mota en “Encintados”. Durante la conferencia de prensa, la comunicadora dio señales sobre la decisión del director al convocar para su película a una influencer que aborda temas de inclusión, amor propio y sexualidad en las redes sociales, como una presencia de las nuevas dinámicas de la generación de hoy. “2019. Yo estaba tranquila, haciendo mis videos para mi cuenta y me llama alguien a decirme: ‘queremos darte un rol en una película. Le dije: ‘no, se han equivocado, yo no soy actriz’. ‘No, sí, el director te ha visto no sé dónde…’. Y no tenía nada que perder”, comentó Ottazzi.

Ale Ottazzi interpreta a Mota en "Encintados".

Aunque no llevó ningún curso de actuación para interpretar el papel, estudió para el cásting, eligió el mejor atuendo que pudo que vaya con el personaje, algo que reflejara su personalidad real y visitó el set. El director solo la miró y decidió que estaba contratada. “Lo que ven en la pantalla es lo que soy. Fue un personaje escrito de ‘la mujer al borde’. No soy actriz, sino comunicadora, fue un gran reto para mí. Y aquí estamos, dos años después, no puedo creerlo. Poder salir en la pantalla grande con un cartel que dice una arenga en favor de los derechos de la comunidad LGTB es como, vaya, estamos haciendo cosas que valen”, dijo.

El reparto de “Encintados” es Magdyel Ugaz, Ximena Palomino, Benjamín Amadeo (ARG), Sergio Galliani, Jely Reátegui, Job Mansilla, Candela Vetrano (ARG), Victorio D’alessandro (ARG), Katia Condos.

Este jueves 26 de mayo a las 8 p.m., Magdyel Ugaz se conectará a nuestra cuenta de Instagram para contarnos más detalles de “Encintados”. Puedes enviar tus preguntas en nuestros comentarios.

