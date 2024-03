Sony Pictures Animation, en colaboración con el Kevin Love Fund, presenta “The Spider Within: A Spider-Verse Story”, un cortometraje animado que aborda la salud mental en un enfoque innovador y emocionante, incluso para superhéroes como Miles Morales. Este corto es considerado canónico dentro de dicho universo. Aquí te traemos la hora confirmada de estreno.

Hora confirmada del estreno de “The Spider Within: A Spider-Verse Story”

Estas son las horas en la que se estrenará “The Spider Within: A Spider-Verse Story” en todo Latinoamérica y España.

México: 8:00 a.m. (hora central)

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Dónde ver “The Spider Within: A Spider-Verse Story”

Vía YouTube

Sony ha confirmado que el estreno del corto de “Spider-Man Across the Spider-Verse”, que tiene de nombre “The Spider Within: A Spider-Verse Story”, se estrena oficialmente en YouTube para que todos puedan verlo sin problema alguno.

De qué trata “The Spider Within: A Spider-Verse Story”

En “The Spider Within: A Spider-Verse Story”, Miles Morales enfrenta desafíos en su vida diaria como adolescente, amigo y estudiante mientras protege Brooklyn como Spider-Man. El cortometraje muestra cómo Miles lucha contra la ansiedad y el estrés, y cómo aprende la importancia de buscar ayuda, demostrando que incluso los superhéroes tienen momentos de vulnerabilidad.

La salud mental en un corto de superhéroes

Este cortometraje digital se ha lanzado como parte del plan de lecciones “The Hero Within” del Kevin Love Fund, centrado en la conciencia sobre la salud mental. Este plan educativo interactivo invita a los estudiantes a explorar y compartir sus propias experiencias a través de un currículo creativo que incluye actividades de guion gráfico. Para obtener más detalles sobre este inspirador proyecto, visite kevinlovefund.org.

Tráiler oficial de “The Spider Within: A Spider-Verse Story”

Ficha Técnica de “The Spider Within: A Spider-Verse Story”

Título: The Spider Within: A Spider-Verse Story

The Spider Within: A Spider-Verse Story Género: Animación, Cortometraje, Superhéroes

Animación, Cortometraje, Superhéroes Dirección: Jarelle Dampier

Jarelle Dampier Guión: Khaila Amazan

Khaila Amazan Producción: Michelle Raimo-Kouyate, David Schulenburg

Michelle Raimo-Kouyate, David Schulenburg Supervisión de Efectos Visuales: Clara Chan

Clara Chan Supervisión de Animación: Joe Darko

Joe Darko Estudio de Animación: Sony Pictures Animation (SPA)

Sony Pictures Animation (SPA) Colaboración: Kevin Love Fund

Kevin Love Fund Duración: No especificada

No especificada Lanzamiento: Digital, en asociación con el Kevin Love Fund

Digital, en asociación con el Kevin Love Fund Página Web: kevinlovefund.org

kevinlovefund.org Año de Producción: No especificado

No especificado País: Estados Unidos

Estados Unidos Idioma: Inglés

Inglés Formato: Color, Animación Digital

Color, Animación Digital Temas: Salud Mental, Superación, Ayuda Mutua, Empoderamiento

Salud Mental, Superación, Ayuda Mutua, Empoderamiento Disponibilidad: YouTube.

VIDEO RECOMENDADO