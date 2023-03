“Fortuna y gloria, niño. Fortuna y gloria…”, dice Indiana Jones a Taponcito, el pequeño vietnamita que lo acompaña en la aventura de esa historia. En 1984, Harrison Ford y Jonathan Ke Quan eran la tierna dupla de la película “Indiana Jones y el templo perdido”. Treinta y nueve años después de vivir esa experiencia cinematográfica, se reencontraron en el escenario de los Oscar 2023.

El actor vietnamita-estadounidense Ke Huy Quan tenía solo 12 años cuando abrazó por primera vez frente a cámaras a Harrison Ford en la película de Steven Spielberg. Anoche, durante la gala 95 de los Oscar, se quebró en lágrimas cuando el actor de 80 años entregó el premio a Mejor película a “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Los actores cerraron el encuentro con un emotivo abrazo y un beso en la mejilla, que despertó la mirada enternecida del público.

Fue un abrazo tan emotivo como el que se dieron durante una de las escenas de la película “Indiana Jones y el templo perdido”, donde Ke Huy Quan interpreta al niño prodigio Richard, conocido como “Taponcito”.

De hecho, en septiembre del año pasado, Ford y su colega actor también se abrazaron para posar en una fotografía, que después fue publicada en la cuenta de Instagram de Ke Huy Quan. “Te amo, Indi. Indiana Jones y Tampocito se reunen después de 38 años”, apuntó el actor en la descripción.

Ahora, el público conoce a Ke Huy Quan, porque se encuentra en el elenco de “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Es Waymond, el esposo del personaje interpretado por Michelle Yeoh. Por sus roles en esta producción, ambos actores ganaron los premios a Mejor actriz y Mejor actor de reparto, respectivamente.

El productor de la película Jonathan Wang, los directores conocidos como “Los Daniels” (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) y el reparto subieron al escenario para recibir de la mano de Ford el premio a Mejor película. En tanto, Ke Huy Quan no dejaba de dar brincos de alegría.

Ciertamente, Ke Huy Quan tenía mucho por qué celebrar. Después de participar en la película de la saga ‘Indiana Jones’, decidió dejar de lado la actuación, pues su agente no llegaba con buenas noticias nunca. Llegó a pensar que no era bueno en su trabajo y por eso no era contratado. Pero, en 2020, aparecieron Los Daniels y apostaron por su talento.

El actor estaba conversando con su esposa la decisión de regresar a la actuación en 2018, cuando vio la película “Crazy Rich Asians” y algo le dijo que debía retomar las luces, la cámara y la acción. “Cuando el miedo al arrepentimiento superó cualquier miedo a volver, fue que decidí: tengo que hacer esto”, comentó Ke Huy Quan a BBC en la alfombra roja de los Oscar 2023.

En otro momento de la gala de los Oscar, cuando recibió el premio a Mejor actor de reparto, Ke Huy Quan dijo: “Mi viaje empezó en un bote para refugiados y terminé aquí en la industria más grande del cine. Dicen que historias como la mía solo pasan en las películas y no puedo creer que me haya pasado a mí. ¡Este es el sueño americano!”.

Trailer de “Indiana Jones y el templo perdido”

