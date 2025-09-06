No es un año cualquiera para las tres series que conforman el universo One Chicago. Las creaciones del gurú de la TV Dick Wolf enfrentan este 2025-2026 múltiples retos, pero quizás el principal será mantener la preferencia del público ante la avalancha de ofertas que tiene el streaming.

Liderado por Dermot Mulroney (el jefe Pascal), la serie que lo inició todo, Chicago Fire, comenzará su temporada 14 con recortes presupuestales y otras limitaciones, pero también con ratificaciones y nuevos rostros.

A la presencia de los tenientes Kelly Severide (Taylor Kinney) y Stella Kid (Miranda Rae Mayo), se le sumará el ingreso de un nuevo integrante, interpretado por el todavía bastante joven Brandon Larracuente.

Por su parte, Chicago PD, quizás la más intensa de las tres propuestas, continuará con Jason Beghe a la cabeza en su rol del sargento Hank Voight. En su temporada 13, la serie enfrenta un reto argumental de proporciones: la unidad de Inteligencia ha sido desactivada por completo.

Replegados y a la espera de nuevas indicaciones por parte de la ‘Torre de Babel’, los integrantes del otrora equipo de Voight harán uso de su resiliencia para seguir salvando a la ciudad de Chicago de los más temibles delincuentes, narcotraficantes y más.

Finalmente, la serie más joven y la que más cambios ha sufrido en su plantilla a lo largo de los años, Chicago MED, arranca su temporada 11 como siempre de la mano de la directora Goodwin (S. Epatha Merkenson).

En esta nueva tanda de episodios, el equipo del Hospital más famoso de Chicago perderán a uno de sus personajes más queridos, y también habrá novedades en las ‘parejas’ del equipo.

Las tres series de One Chicago se emiten originalmente en NBC (TV abierta), y aunque tienen a Peacock como su casa dentro del streaming, todas las miradas están puestas en el ráting que logren en NBC, cadena que apuesta por ellos en fila (todos se emiten en conjunto los miércoles) durante su Prime Time.

En Estados Unidos, su fecha de estreno es el 1 de octubre.

En Latinoamérica, las nuevas temporadas de One Chicago serían emitidas por Universal+, aunque aún no hay confirmación de fecha.