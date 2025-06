No va más. Un querido personaje de “Chicago PD” abandona la serie y, por ende, no estará en la temporada 13, a estrenarse en los próximos meses.

Este jueves se supo en redes sociales acerca de la salida de un agente de la Unidad de Inteligencia que dirige el sargento Hank Voight (Jason Beghe).

“Chicago PD” cuenta la historia de un equipo de oficiales y detectives que lucha por proteger a la referida ciudad estadounidense.

Esta semana concluyó la temporada 12 de la serie que transmite Universal+ en Latinoamérica.

¿QUIÉN DEJA “CHICAGO PD”?

El personaje que deja “Chicago PD” para la temporada 13 es nada menos que Kiana Cook, la agente interpretada por Toya Turner.

La agente Kiana llegó a la serie en reemplazo de Hailey Upton (Tracy Spiridakos), quien dejó la serie en la temporada 11.

Kiana apareció en “Chicago PD” como una patrullero que previamente había realizado labores de investigación, pero fue separada por motivos no esclarecidos. En un caso cualquiera apoyó a Dante Torres (Benjamin Levy Aguilar), y tras ‘llenarle le ojo’ al sargento Voight, fue incorporada al escuadrón de Inteligencia.

Ya en este nuevo equipo, Kiana reveló parte de su vida personal. Resultó ser hija de una millonaria que “solo se acostó una vez con su papá”, por lo que guardaba mucha distancia hacia ella.

SE PRONUNCIA EN INSTAGRAM

En su cuenta de Instagram, Toya Turner ha agradecido al equipo de “Chicago PD” por el apoyo y cariño que le brindaron en este año de grabaciones.

“Mi tiempo en Chicago PD ha llegado a su fin. Este programa me retó, me forjó y me reveló de qué estoy hecho. He evolucionado a través de esta experiencia, tanto como artista como en mi oficio, y me voy con profundidad, claridad e impulso para lo que venga después. Al elenco y al equipo: gracias por la calidez, las risas y la generosidad que nos brindaron cada día. Fue un honor compartir la pantalla y el set con tanto talento. A los ChiHards: gracias por recibirme, apoyarme y demostrarle cariño a Kiana. Y a todos los que creen en mí: su apoyo es fundamental. Estoy emocionada por las oportunidades que se avecinan”.