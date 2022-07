“Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana de RCN Televisión, ya no está en el catálogo de Netflix, un duro golpe para los seguidores de la exitosa producción que llevó a la fama a Ana María Orozco (Betty), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) y otras figuras del reparto, como Patrick Delmas (Michel Doinel). Este último fue un personaje crucial durante el clímax de la transformación de Betty, cuando su cambio de look llegó por fin a la trama y un hombre especial apareció en su vida.

Armando ya no era el único pretendiente de Betty, sino también Michel, un francés que conoció durante un certamen de belleza en el que ella trabajaba como asistente. En el momento que el galán apareció en “Betty, la fea”, pronto se convirtió en el rival de Armando que todos estaban esperando. Su participación fue corta, pero importante. En la cuenta de Instagram del actor Patric Delmas, aún aparecen imágenes junto a su antiguo equipo, Orozco y Abello.

El actor francés, Patrick Delmas , llegó en 1996 a Colombia para actuar en una producción francesa, pero decide volver y arranca una carrera en la actuación en ese país. Desde la época ha participado en varios programas de televisión y también está involucrado con el mundo del teatro. En 2008 y 2009, tuvo un papel en la serie colombiana “Aquí no hay quién viva”, donde actuó junto a Jorge Enrique Abello, que fue Armando Mendoza en “Yo soy Betty, la fea”. Por su trabajo, ganó un Premio TVyNovelas (Colombia) por mejor actor de reparto en el último año de vida de la serie.

En 2021, participó en la obra “Pa’l centro y pa’ dentro 2.0″ en el Teatro Nacional de Colombia. Por ahora, se encuentra promocionando la obra “Perfectos desconocidos” que se presenta en el Teatro Nacional la Castellana de Bogotá.

Delmas es hoy nacionalizado colombiano, un actor francés muy requerido por su perfil internacional en las producciones colombianas, y esposo de la francesa María Fernanda Cortés, y hoy tiene dos hijos con ella. “Por el idioma, empecé con el papel de gringo en Yo soy Betty, la fea, en 1999; y después encarné otros personajes. Tan bien me ha ido que ahora me siento más colombiano que francés. (...) aquí (en Colombia) me pienso morir”, dijo Delmas en 2012 al medio digital El Espectador.

Así luce actualmente, a sus 56 años, Patrick Delmas, Michel en “Yo soy Betty, la fea”:

