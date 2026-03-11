Escuchar
El restaurante Encuentro lleva la comida peruana a un paraíso de ecoturismo en Costa Rica. (Fotos: Aranwa/ Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

El 16 de febrero, la cadena hotelera peruana Aranwa abrió las puertas de su primer hotel fuera del país. El destino elegido fue Sarapiquí, un cantón (o provincia, como le diríamos en el Perú) ubicado al norte de San José, en Costa Rica, reconocido por su abundante vegetación y su atractivo para el ecoturismo. En este entorno natural, la compañía decidió llevar no solo su propuesta de hospitalidad, sino también una parte de la identidad gastronómica peruana.

