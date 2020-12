Sandra Plevisani y Karen Schwarz son dos mujeres ocupadas. No solo con sus profesiones -una es una experta repostera; la otra de las mejores conductoras del país- sino también con sus vidas personales. Son madres de familia, trabajan a tiempo completo y se dedican a generar todo tipo de contenido para redes sociales, una labor que se ha afianzado durante la pandemia.

“Este año ha sido muy complicado para todos”, cuenta Karen. “En casa todos quieren tener tu atención; yo di a luz hace solo seis meses. ¿Cómo podemos lograr tener una vida balanceada con todo lo que hacemos? Lo cierto es que sí se puede. Donde hay amor hay paciencia”. Tal y como nos contaron en un evento en vivo el pasado jueves 17 de diciembre a través del Facebook de El Comercio, adaptarse a la nueva realidad ha traído distintos retos para ambas, pero también muchas sorpresas y lecciones.

Los días de Karen Schwarz son largos (se suele ir a dormir a la 1 de la mañana), pero la conductora pone mucho esfuerzo en mantener todos los aspectos de su vida en orden, sin descuidar ningún aspecto. La forma en la que se ve es uno de ellos. “Este 2020 muchos hemos estado en buzo y en pijama”, continúa Karen. “Yo siempre he seguido la moda, pero no se trata solo de tendencias, sino también de cómo cuidamos las prendas, cómo ahorramos energía”, insiste. Para conseguirlo Schwarz se apoya en la LG TwinWash, lavadora que presentó en vivo, y que cuenta con inteligencia artificial.

El primer consejo de Karen es separar la ropa por color y por textura. La lavadora propone el tipo de lavado que cada prensa necesita ya que, lo más importante -tal y como nos dijo Karen- es siempre optimizar el tiempo en casa. Separar la ropa de sus hijas (Antonia de 3, y Cayetana de 6 meses) es otra de sus recomendaciones. “Yo mezclaba la ropa, y a veces eso podía generar algún sarpullido en la piel de mis bebes”. El modelo mencionado de LG permite lavar a la vez, pero en dos compartimentos separados, tanto la ropa de los adultos como la de los niños o bebés. El olor, el lavado, y los tiempos son diferentes según sea el caso.

Karen Schwarz es madre de dos niñas pequeñas: Antonia y Cayetana. "A veces pienso que el día tiene 48 horas, pero no. Por eso es importante tener algo de ayuda", insiste la presentadora.

¿Cuántas delicias puede haber en la refrigeradora de Sandra Plevisani? Sin duda, muchos postres y antojos, pero también hay espacio para los bocados y bebidas infaltables en el menú diario de la famosa repostera y conductora: desde agua de piña hasta hierbas aromáticas, siempre frescas. Las recetas son importantísimas para conseguir un plato de primera, pero la manera en la que guardamos los alimentos también es un paso clave para conseguirlo.

“A veces no me entraban los postres enteros en la refrigeradora, y tenía que pedir ayuda a alguna amiga o vecina”, nos contó la cocinera en el evento en vivo del pasado 17 de diciembre. “Hay muchos postres e ingredientes que son delicados, como los frutos del bosque, pero si los conservamos en envases por separado y previamente lavados no hay problema”, sostiene Plevisani, quien mostró en vivo las funciones de la refrigeradora LG InstaView. Lo mismo va por las hierbas aromáticas y vegetales como la lechuga. Otro tip de Sandra es decorar los postres en el momento, nunca antes. “Conservar los alimentos de manera eficiente me soluciona la vida”, finalizó la repostera.

La marca LG invitó el pasado jueves 17 de diciembre a Sandra Plevisani y a Karen Schwarz a compartir sus secretos con los seguidores de El Comercio

Durante el evento se realizó un concurso con la participación de los seguidores que nos acompañaron en vivo. LG ha anunciado este lunes a los ganadores y se contactará con cada uno de ellos en el transcurso de esta semana. A continuación, la lista:

-Karina Cielo Rodríguez

-Beatriz Aguilar

-Linda Loayza

-Julio More Soplopuco

-Mishel Guadalupe Ugaz Amancio

-Yampier Solórzano Depaz

-Sheyla More Sánchez

-Vanessa Pegogari de Bedoya

-Hilda García Chávez

-Dionicio Linares

Conforme a los criterios de Saber más

VEA EL VIDEO