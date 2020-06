Llevamos más de cien días en casa. El menú habitual para muchos ha incluido sedentarismo, poco o nada de ejercicio y -ahora que ha entrado el frío- recetas sostenidas en la abundancia de carbohidratos. Quién podría culparnos. Al inicio de la cuarentena nos volcamos a hornear panes y queques, pero hay que admitir que hacerlo en exceso no nos está ayudando a sobrellevar lo que queda de este período de la mejor manera. Y no sabemos cuánto más durará.

Por supuesto que no ha sido fácil mantener antiguas rutinas: hasta hace poco no se podía salir a hacer deporte; el teletrabajo y el homeschool han reconfigurado nuestras jornadas; y definitivamente la comida confortable sirve también como consuelo cuando las cosas van mal. Pero encontrar un equilibrio saludable no tiene por qué representar una carga más. Si podemos pedir por delivery cuantas docenas de wantanes nos provoquen, cebiches en bolsa y hasta una torta de matrimonio, también podemos pedir aquello que tememos y extrañamos en iguales cantidades: la dieta.

Un día completo de alimentación según el plan Fit de Green Press tiene como precio base S/63, en tamaño pequeño. Incluye desayuno, un jugo, snack de media mañana, almuerzo, snack de media tarde y cena.

Green Press es una empresa peruana con más de cuatro años en el mercado. Desde el comienzo, la propuesta ha ofrecido planes saludables y nutritivos para ayudar a que los usuarios lleven una alimentación más sana, con la única dificultad de tener que elegir el tipo de plan. Del resto se encargan ellos. “Los pedidos han aumentado un poco, considerando que la actividad económica se ha reducido”, indica Daniel Ellenbogen, al frente de Green Press. “Creo que eso quiere decir que hay un interés especial por este tipo de productos (en el contexto que vivimos). Tiene sentido, porque es una solución práctica que ahorra tiempo y permite mejorar la salud. Mucha gente con hijos o con un horario ocupado quiere estar en mejor estado de salud debido a la pandemia, y ese también puede ser un motivo por el que eligen esta clase de soluciones”, indica.

El concepto funciona con dos planes principales:

El plan Detox es una dieta líquida de jugos que ‘reemplaza’ la alimentación normal (consultar condiciones según cada usuario) e incluye jugos, cremas de verduras y leches vegetales sin preservantes, colorantes ni endulzantes. Cada uno requiere entre 1 y 2 kilos de frutas y verduras en su elaboración, por lo que son muy altos en nutrientes. La idea de este plan es hacerle un ‘reseteo’ al cuerpo. Se recomienda consumirlo con un máximo de 3 días la primera vez. “Este plan lo suelen pedir muchas personas para empezar un nuevo estilo saludable, o después de fechas donde hay excesos alimenticios. Por ejemplo, el día del padre”, comenta Ellenbogen.

El plan Fit está pensando para el largo plazo. Se envían comidas completas o platos específicos, en tres tamaños dependiendo de la necesidad de cada usuario. Entre los beneficios están desde regular el peso hasta aumentar los niveles de energía o reducir el estrés. Se puede pedir los días a la semana que cada comensal prefiera. Eso sí: ante cualquier cambio radical en la dieta, lo ideal será revisarlo antes con nuestro médico o nutricionista de confianza.

Toda la información sobre los planes, productos y zonas de delivery se pueden encontrar en www.greenpress.com.pe

