Nos estamos acercando a la Navidad, que típicamente es una época del año en la que el clima empieza a calentar, hay gente corriendo por todos lados comprando regalos, tráfico insoportable, y fiestas y reuniones de fin de año en las que nos reencontramos con gente que no vemos durante el resto del año.

Además -tradicionalmente la Navidad es la época del año en que las familias y amigos se reúnen- es un momento para pasar con gente querida y para reflexionar acerca de las relaciones que tenemos que son importantes en nuestras vidas. Esta temporada usualmente la pasamos rodeados de familia, amigos y con nuestras parejas (cuando las hay).

Durante esta época puede suceder que algunas emociones se sientan más intensas, especialmente las de soledad si sentimos que no tenemos con quién compartirlas. Esto puede suceder por muchos motivos, incluyendo el haber terminado una relación.

Cuando es el caso, pasar tanto tiempo con familia y amigos puede resaltar el hecho de que alguien no tenga pareja, y esto nos hace más vulnerables a caer en viejos hábitos y relaciones. Puede suceder que durante estos días, nuestras ex parejas se sientan igual de solos y vuelvan a aparecer. Puede que esto suene más tentador que pasar las fiestas solo, ¿verdad?

Si es así, antes de abrirle la puerta – o contestarle el mensaje de WhatsApp – a tu ex, hay algunas cosas que debes tener en cuenta para decidir si “volver” a viejos hábitos (o relaciones) es una buena idea:

- Pregúntate si los motivos por los cuáles terminaron siguen ahí. Si no han desaparecido – o disminuido, al menos – lo más probable es que deban seguir cada uno por su propio camino.

- Recuerda cuánto te tomó salir adelante y seguir con tu vida después de que terminaron: ten en cuenta si te sentiste triste o molesto y qué tan difícil fue superar que esa relación terminara; esto te va a ayudar a evaluar si es que vale la pena volver a pasar por eso (porque lo más probable es que vuelva a suceder).

- Piensa cuál puede ser el motivo por el cual te está buscando otra vez (o por qué eres tú quien lo quiere volver a buscar): ¿es porque lo extrañas o porque te sientes solo? Si es porque realmente extrañas a tu ex pareja, puede que valga la pena seguir adelante; si es porque te sientes solo, busca a algún amigo cercano y recuérdate que las fiestas van a pasar.

- Evalúa dónde te encuentras en tu vida – y de paso dónde se encuentra tu ex en la suya – y si es que quieren las mismas cosas y tienen las mismas intenciones.

Después de haber considerado estos factores es probable que puedas tomar una decisión basada en la realidad y no tanto en la fantasía o en las ganas de evitar sentirte solo/a. Sin embargo, si aún tienes dudas, acá te dejo una lista de motivos por los cuales creo que NO deberías dejar a tu ex pareja volver, especialmente en esta época:

- Si te busca, llama o textea solo cuando está borracho/a: lo más probable es que alguien que está borracho en épocas de fiestas sienta que te extraña en el momento; sin embargo, lo que importa realmente es cómo se siente cuando no ha tomado.

- Si sabes que tiene otra pareja: si realmente quieren volver contigo te van a buscar cuando están disponibles y cuando saben que tu también lo estás.

- Ya le has dado una segunda, tercera y hasta cuarta oportunidad: si no funcionó antes, lo más probable es que esta vez tampoco sea la perfecta.

- Te tratan mal: este motivo no necesita mucha explicación, pero basta con decir que no debes aceptar que alguien te trate mal solo porque no quieres pasar las fiestas sin pareja.

- Tu familia y amigos van a estar 100% en desacuerdo con tu relación: imagínate que te apareces el 24 en la noche a la cena familiar con esta pareja, ¿cómo crees que va a reaccionar tu familia? Si crees que no van a estar muy contentos contigo, evalúa si realmente vale la pena el mal rato.

La Navidad debería ser una época que pasamos con gente a quien queremos, sea familia, amigos, o parejas; y el fin de año debería ser un tiempo de reflexión para dejar atrás malos hábitos, gente que no nos hace bien y para crear la vida que queremos tener, incluyendo a las personas que nos quieren y nos hacen bien. Dentro de estas personas puede estar incluida nuestra ex pareja, pero es muy importante que podamos evaluar la situación y no correr a algo que sabemos que nos hace daño solo por evitar estar solos. Finalmente, las fiestas son algo pasajero, luego viene el verano y un año nuevo en el que podemos volver a empezar priorizándonos a nosotros mismos. Total, ¿quién dijo que no podemos estar bien si es que no tenemos una pareja a nuestro lado?