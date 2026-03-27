Una buena pisada puede cambiarlo todo. No es solo una sensación al correr o caminar: es una cadena de movimientos que empieza en el pie y se proyecta hacia tobillos, rodillas y caderas. Cuando esa base funciona bien, el cuerpo encuentra un ritmo más natural y sostenido.

La elección de unas zapatillas adecuadas influye directamente en cómo ese movimiento se transforma en velocidad. No solo en cuánto se avanza, sino en cómo se sostiene ese ritmo sin perder eficiencia. Cada paso depende de la capacidad de absorber el impacto y devolverlo como impulso, de mantener estabilidad sin frenar el recorrido y de permitir que la zancada fluya con continuidad.

Bajo esa premisa se crean las nuevas Deviate NITRO 4 de Puma, pensadas para acompañar tanto a quienes entrenan de forma constante como a quienes buscan mejorar su rendimiento progresivamente. Este nuevo modelo de zapatilla incorpora una mediasuela con tecnología NITROFOAM™ de doble capa infusionada con nitrógeno, que permite una mejor absorción del impacto y un retorno de energía más eficiente, lo que se traduce en una sensación de impulso constante durante la carrera.

La estructura incluye además una placa PWRPLATE rediseñada, que equilibra rigidez y flexibilidad para favorecer una transición más fluida entre cada fase de la pisada. A esto se suma una suela con tecnología PUMAGRIP, pensada para ofrecer tracción confiable en distintas superficies, incluso en cambios de ritmo o dirección. La estructura se completa con un upper ligero y ventilado que mejora el ajuste y permite que el pie se mantenga estable durante el movimiento.

La presentación de este modelo se realizó el miércoles 25 de marzo en el estacionamiento del Óvalo Gutiérrez, a través de una experiencia que puso a los asistentes en movimiento. Bajo el concepto “Too Fast TRACK”, el espacio se transformó en un circuito donde los participantes probaron las zapatillas en dinámicas de velocidad, avanzando por rondas hasta definir a los más rápidos de la jornada.