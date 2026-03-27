Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La estructura de la zapatilla combina ligereza, soporte y retorno de energía para acompañar distintos ritmos de carrera.
La estructura de la zapatilla combina ligereza, soporte y retorno de energía para acompañar distintos ritmos de carrera.
Por Samanta Alva Vargas

Una buena pisada puede cambiarlo todo. No es solo una sensación al correr o caminar: es una cadena de movimientos que empieza en el pie y se proyecta hacia tobillos, rodillas y caderas. Cuando esa base funciona bien, el cuerpo encuentra un ritmo más natural y sostenido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: