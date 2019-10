Tiene 30 años y no hay nada que le asuste. Juan Diego Peschiera vive fascinando con el mundo de la fantasía y la ciencia ficción desde que era un niño. Fue cultivando esa pasión de a pocos, mientras pulía su talento para esculpir y dibujar. “A veces siento que esta profesión me escogió a mí”, explica el maquillador, formado en dirección teatral.

“Tuve un curso de caracterización, y a mi profesora en aquel entonces le gustó mucho mi trabajo. Siempre me insistía para que haga más, hasta que finalmente me metí a un taller de FX (maquillaje de efectos especiales) y me encantó”. Desde ahí, nunca más se detuvo.

Juan Diego ha trabajado en producciones teatrales nacionales, programas de televisión y largometrajes.

“Somos poquitos los que hacemos FX en el Perú”, explica sobre su trabajo. “Muchos menos los que lo hacemos profesionalmente”. En sus caracterizaciones suele incorporar desde maquillaje artístico hasta el diseño de dentaduras postizas; esculturas en arcilla; realización de prótesis en látex, silicona y gelatina; maquillaje con aerógrafo; y horneado de prótesis, entre otros.

“Lo bueno es que cada vez hay más exigencia, ya que la industria está creciendo y las ganas de hacer las cosas bien también”, sostiene sobre su oficio.

Juan Diego involucra al diseño de sus personajes no solo rasgos físicos, sino también psicológicos. Así crea una propuesta integral.

La caracterización es un proceso elaborado, tanto para el artista como el modelo. "Toma de 3 a 4 horas", explica.

Juan Diego Peschiera trabaja como maquillador independiente, tiene una marca propia (@psi.fx), es profesor y director académico de Promakeupstudio, una escuela de maquillaje profesional. Lo único que tiene pendiente en su lista es crear criaturas marinas. “Muero por hacer un monstruo bajo el agua”.

El próximo Halloween quizá le resulte útil buscarlo.

"No puedo decir que existe un personaje que nunca haría. Trato de enfrentarme a todo", sostiene.