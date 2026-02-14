La relación más importante: la que tienes con tu cuerpo

San Valentín trata del amor y la amistad. De vínculos, de relaciones que queremos cuidar. Pero hay una relación que nos acompaña desde que nacemos y que rara vez celebramos, entendemos o escuchamos con atención: la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo. Y no, no hablo de estética. Hablo de biología. De señales. De respeto fisiológico. Y de conexión dura y pura con nuestra casita interna.

Y es que si hablamos de conexión, tienes que saber que tu cuerpo se comunica contigo todo el tiempo. A través del hambre, el cansancio, los antojos, la digestión, el sueño, el estado de ánimo… El problema es que hemos aprendido a ignorarlo, a callarlo o a corregirlo en lugar de interpretarlo. Y eso, desde la ciencia, tiene consecuencias.

Cuando vivimos desconectados de nuestras señales internas, el sistema nervioso se mantiene en alerta constante. El cortisol se eleva, la glucosa se vuelve más inestable, la digestión se vuelve más lenta y la inflamación empieza a aparecer de forma silenciosa. No porque “estemos fallando”, sino porque el cuerpo siente que no está siendo escuchado. Lo peor: aprendemos a normalizar esto, y si bien el cuerpo aguanta, todo tiene un límite, y tarde o temprano te pasará la factura. Por eso querernos, en términos fisiológicos, es aprender a regularnos.

Movernos y ejercitarnos desde el disfrute (y no desde el castigo) es buena forma de mostrarle afecto y respeto a nuestro propio cuerpo. / milorad kravic

La ciencia nos muestra que cuando respetamos las señales corporales - comer cuando hay hambre real, descansar cuando hay fatiga o cansancio, movernos desde el disfrute y no desde el castigo - el cuerpo responde con mayor equilibrio. ¿Cómo se traduce esto? Mejora la sensibilidad a la insulina, se regulan las hormonas del apetito como la leptina y la grelina, el sistema digestivo funciona con más eficiencia, nuestros tejidos se recuperan, el sistema inmune se fortalece y esto nos hace sentir mejor.

En cambio, cuando vivimos en guerra con nuestro cuerpo - dietas restrictivas, culpa al comer, ejercicio excesivo, comparación constante - activamos una respuesta de estrés crónica. Y el cuerpo, una vez más, hace lo que sabe hacer: protegernos. A veces reteniendo energía, otras veces alterando el hambre, o incluso enviando señales más intensas para ser escuchado. Esto no es falta de disciplina. Es fisiología adaptativa.

Comer suficiente, elegir alimentos que nutran, respetar los ritmos digestivos y emocionales es una forma muy concreta de cuidado.

Hablar de amor propio desde la ciencia es entender que el bienestar no se construye desde la exigencia, sino desde la coherencia interna. Desde preguntarnos: ¿qué necesita mi cuerpo hoy? y no solo ¿qué debería hacer? En ese sentido, la nutrición deja de ser una lista de reglas o dietas, y se convierte en un canal de conexión. Como siempre digo, la nutrición es una herramienta muy poderosa si la sabemos usar a nuestro favor. Comer suficiente, elegir alimentos que nutran, respetar los ritmos digestivos y emocionales es una forma muy concreta de cuidado. No perfecta, pero consciente.

En San Valentín solemos regalar cosas hacia afuera. Pero quizás el gesto más poderoso sea empezar a tratarnos con la misma paciencia, escucha y respeto que buscamos en otros. Porque la relación más larga que tendrás en tu vida es contigo. Y cuando esa relación se basa en comprensión biológica y no en juicio, el cuerpo deja de resistirse y empieza a colaborar. Amarte no es consentirte todo. Es aprender a escucharte mejor. //