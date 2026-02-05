El Bar Inglés recorre el Perú a través su nueva carta de coctelería de autor

El Bar Inglés del Country Club se ha convertido en la casa del Pisco Sour por excelencia. Sin embargo, a punto de cumplir 99 años, el ambiente respira una renovación emocionante. Luiggy Arteaga, quien lleva 18 años tras la barra de este ícono limeño, presenta una nueva carta que busca capturar la esencia del Perú no solo a través del pisco, sino de los destilados nacionales de alta gama que cada vez toman más protagonismo en la escena local e internacional.

La nueva carta: “Perú en cada cóctel”, es el resultado de un cambio en la percepción del consumidor y de la creatividad del equipo liderado por Arteaga. “Empezamos a notar que había diferentes estilos y teníamos que aprovecharlo”, comenta el bartender. La propuesta es un recorrido sensorial por la costa, sierra y selva, utilizando insumos que hasta hace poco eran impensables en una barra de lujo.

El Perú en cada cóctel es la nueva carta del Bar Inglés que recorre el país con destilados peruanos. / Paloma del Solar

Entre los protagonistas de esta nueva era se encuentran gin peruanos con botánicos amazónicos y andinos, destilados de agave nacional, whisky elaborado con maíz morado y licores artesanales como el Matacuy de Ollantaytambo. Esta apertura hacia lo nuevo no busca desplazar al pisco, sino complementar una oferta que hoy compite con los mejores bares del mundo.

Un recorrido por las regiones

La carta compuesta por doce cocteles funciona como un mapa líquido. Por ejemplo, Amazónica, una mezcla que utiliza Amazonian, un gin de la Amazonía, y cocona, transporta al comensal a la siempre calurosa selva peruana.

Amazónica está inspirada en la selva peruana con un gin de la zona. / Paloma del Solar

Por su parte, el Caipiriña Cuy es una versión cusqueña de la Caipiriña brasilera, este cóctel esta hecho a base de Caña Alta Joven, un destilado de caña premium del Cusco.

Una caipiriña al mismísimo estilo cusqueño con un destilado de caña premium. / Paloma del Solar

Lima está representada por Santa Rosa, un cóctel que rinde homenaje a la identidad local y que equilibra la tradición con la modernidad de los nuevos destilados. En este caso, el elegido es el Vodka de Cajón, un vodka hecho a base de papas peruanas.

Para representar a Lima, el bartender propone una Santa Rosa en una vajilla bastante particular. / Paloma del Solar

También hay un espacio para la versión de la clásica Paloma: Urpi, hecha a base de Aqara Sortilegio, un agave de Caraz, acompañado de jarabe de Beterraga. El Mule también tiene una versión, pero picante y esa es el Degollador Mochero, un cóctel hecho a base de Licor de Ají Mochero que llega desde Trujillo.

El café de Chanchamayo se hace presente con el Café Misha, un cóctel inspirado en el Pornstar Martini, que está hecho a base de agave de Caraz. La hoja de coca también es protagonista a través del Coca Pikcha, hecho a base de Pikcha, un destilado de Hojas de Coca, Arkano, un licor de coca, y a los que se les suma el limón, la coca, la hierba buena y el romero.

El peso de la historia y el futuro

Liderar la barra del Bar Inglés no es una tarea menor. Este espacio ha sido testigo de la historia política y cultural del país, recibiendo a personalidades que van desde presidentes hasta artistas internacionales como Joaquín Sabina.

“Para mí, estar tras esta barra es una pasión. Es algo que me motiva a seguir creando”, confiesa Arteaga. Esa pasión es la que ha permitido que, a pesar de la inminente llegada del centenario, el bar no se sienta como un museo, sino como un laboratorio de sabores vivos. La consigna es clara: mantener el estilo clásico y elegante que define al bar, aquel donde se sirven los mejores Pisco Sours, pero permitiendo que la innovación nacional tenga su propio escenario.

El Bar Inglés, la casa del Pisco Sour, propone el consumo de destilados peruanos a partir de su nueva carta que celebra al país. / Paloma del Solar

La propuesta “Perú en cada cóctel” es, en última instancia, una declaración de orgullo. Es la prueba de que el Perú líquido es mucho más grande de lo que imaginamos. Luiggy Arteaga sabe que el Bar Inglés no solo cumple 100 años, sino que inicia un nuevo siglo de excelencia coctelera.