Por Alejandra Garboza

El Bar Inglés del Country Club se ha convertido en la casa del Pisco Sour por excelencia. Sin embargo, a punto de cumplir 99 años, el ambiente respira una renovación emocionante. Luiggy Arteaga, quien lleva 18 años tras la barra de este ícono limeño, presenta una nueva carta que busca capturar la esencia del Perú no solo a través del pisco, sino de los destilados nacionales de alta gama que cada vez toman más protagonismo en la escena local e internacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
El Bar Inglés recorre el Perú a través su nueva carta de coctelería de autor
Gastronomía

El Bar Inglés recorre el Perú a través su nueva carta de coctelería de autor

Cofaine amplía la experiencia del café de especialidad con una carta de autor
Gastronomía

Cofaine amplía la experiencia del café de especialidad con una carta de autor

¿Cuál es la mejor barra cebichera de Lima? 10 lugares imperdibles para este verano
Gastronomía

¿Cuál es la mejor barra cebichera de Lima? 10 lugares imperdibles para este verano

La ruta del helado 2026: las novedades y propuestas que revolucionan los sabores de la temporada más calurosa del año
Gastronomía

La ruta del helado 2026: las novedades y propuestas que revolucionan los sabores de la temporada más calurosa del año