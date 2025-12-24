Ensalada de fideos: domina esta receta ideal para acompañar tu cena de Navidad

Escucha la noticia
Ensalada de fideos: domina esta receta ideal para acompañar tu cena de NavidadResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las ensaladas siempre serán las mejores aliadas para acompañar al rico pavo navideño, o chancho, o la carne que decidas cenar esta Nochebuena o en tu fiesta de Año Nuevo. Pero también son una buena idea para incluir en el menú de la semana.
Sigue esta receta de ensalada de fideos de La Gastronauta y saldrás del apuro:
Newsletter exclusivo para suscriptores
Ingredientes:
- 250 gramos fideos (tornillo)
- 100 gramos zanahoria en cubos pequeños
- 100 gramos arvejas
- 100 gramos jamón de pavita
- 100 gramos queso en cubos
- 1/2 taza de mayonesa
Preparación:
Hervir agua y sancochar los fideos tornillo de acuerdo a las indicaciones del empaque. En una olla aparte, hervir agua y sancochar las verduras. Se pueden sancochar en la misma agua para ahorrar tiempo y ser sostenibles con el medio ambiente, solo procurar sancochar de acuerdo al tiempo de cocción necesario: primero zanahorias y, luego, las arvejas. En total, 5 minutos. En un bowl mezclar los fideos ya fríos junto con las verduras, la mayonesa, el jamón y, sobre todo, el queso edam que es mi favorito. Con eso, ¡ya está listo para disfrutar!
TE PUEDE INTERESAR
- Pan dulce: descubre la receta y origen de este manjar infaltable en las mesas argentinas
- Arroz árabe navideño: ¿cómo se prepara el complemento perfecto de un pavo jugoso?
- ¿Astrología y coctelería? Conoce todos los secretos de Luna Roja, el primer bar místico del Perú
- ¿Antojo de postres navideños? Prueba estas opciones saludables y veganas
- Navidad 2022: 10 recetas sencillas que puedes ir practicando para la cena de Nochebuena
Contenido Sugerido
Contenido GEC