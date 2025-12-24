Ensalada de fideos: domina esta receta ideal para acompañar tu cena de Navidad

Las ensaladas siempre serán las mejores aliadas para acompañar al rico pavo navideño, o chancho, o la carne que decidas cenar esta Nochebuena o en tu fiesta de Año Nuevo. Pero también son una buena idea para incluir en el menú de la semana.

Sigue esta receta de ensalada de fideos de La Gastronauta y saldrás del apuro:

Ingredientes:

250 gramos fideos (tornillo)

100 gramos zanahoria en cubos pequeños

100 gramos arvejas

100 gramos jamón de pavita

100 gramos queso en cubos

1/2 taza de mayonesa

Preparación:

Hervir agua y sancochar los fideos tornillo de acuerdo a las indicaciones del empaque. En una olla aparte, hervir agua y sancochar las verduras. Se pueden sancochar en la misma agua para ahorrar tiempo y ser sostenibles con el medio ambiente, solo procurar sancochar de acuerdo al tiempo de cocción necesario: primero zanahorias y, luego, las arvejas. En total, 5 minutos. En un bowl mezclar los fideos ya fríos junto con las verduras, la mayonesa, el jamón y, sobre todo, el queso edam que es mi favorito. Con eso, ¡ya está listo para disfrutar!