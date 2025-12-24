Aprende a preparar una ensalada de fideos en pocos pasos con la receta de La Gastronauta. (Fotos: La Gastronauta)
Stephanie Pellny
Stephanie Pellny

Ensalada de fideos: domina esta receta ideal para acompañar tu cena de Navidad
Las ensaladas siempre serán las mejores aliadas para acompañar al rico , o , o la carne que decidas cenar esta o en tu fiesta de Año Nuevo. Pero también son una buena idea para incluir en el menú de la semana.

Sigue esta de ensalada de fideos de y saldrás del apuro:

Ingredientes:

  • 250 gramos fideos (tornillo)
  • 100 gramos zanahoria en cubos pequeños
  • 100 gramos arvejas
  • 100 gramos jamón de pavita
  • 100 gramos queso en cubos
  • 1/2 taza de mayonesa

Preparación:

Hervir agua y sancochar los fideos tornillo de acuerdo a las indicaciones del empaque. En una olla aparte, hervir agua y sancochar las verduras. Se pueden sancochar en la misma agua para ahorrar tiempo y ser sostenibles con el medio ambiente, solo procurar sancochar de acuerdo al tiempo de cocción necesario: primero zanahorias y, luego, las arvejas. En total, 5 minutos. En un bowl mezclar los fideos ya fríos junto con las verduras, la mayonesa, el jamón y, sobre todo, el queso edam que es mi favorito. Con eso, ¡ya está listo para disfrutar!

