Conforme a los criterios de Saber más

Adriano Canella no quiere ser youtuber. Menos influencer. Su sueño es ser el showrunner de un programa de entretenimiento que se transmita en una plataforma sin fronteras, del tipo Netflix. Encaminado está. Él es un comunicador de 26 años egresado de la universidad que escribe, conduce, dirige, edita y produce. O lo que se conoce como un “yo solito producciones”. Ganó vitrina tras robarse las cámaras durante su paso por el programa Cinescape, conducido por Bruno Pinasco. Y aunque después estuvo experimentando con la creación de ciertos contenidos en sus redes sociales, no ha sido hasta ahora, como consecuencia de la pandemia, que vuelve a estar en el hype. En lo que la gente está hablando en el ciberespacio. Ejjjcúchame, su programa quincenal de entrevistas transmitido por Internet, es hoy el único de nuestro país con una orgullosamente marcada esencia queer.

El término queer -cuyo significado intenta ser explicado al detalle en este artículo del diario El País-, tiene que ver también con la cultura que agrupa a la comunidad LGTBIQ+. Canella ha dado cuenta de su sexualidad abiertamente y el ser el creador de la propuesta hace que esta se impregne indiscutiblemente de su personalidad. La temática del show, sin embargo, va más allá. Se trata, pues, de un programa de entrevistas a personajes locales en el que además hay sketchs, parodias, recomendaciones de series y películas, entre otros contenidos. Somos conversó con Adriano sobre el show -concebido en la pandemia-, su experiencia profesional, su paso por Cinescape y la necesidad de protestar cuando se cree en una causa justa.

¿Cómo has manejado la pandemia a nivel personal?

Empecé el 2020, como mucha gente, con expectativas por concretar planes. Pensado que este iba a ser mi año. De hecho, tenía como proyecto una serie web que se iba a trabajar con una empresa de entretenimiento grande. Les vendí la idea, grabamos capítulos, la edité y cuando ya se iba a estrenar empezó la cuarentena. Fue un shock, tenía fe en que esa serie me iba a llevar a otras cosas. Mi sueño es ser un showrunner, un profesional que crea, escribe, dirige y hasta produce programas de TV… Pero, bueno, me quedé en el aire. Al principio fue terrible. Lloraba todos los días. Parecía una película de terror.

¿Cuándo sientes que empiezas a salir de esa situación?

Como al mes, en abril, un día mirando el techo de mi cuarto, comencé a preguntarme qué podía hacer que me mantuviera entretenido y que me ayudara a continuar mi camino de tener mi programa de TV. Me di cuenta que era el momento ideal para usar Internet y tener mi show casero. Todos estábamos en la misma situación de producción: solo podíamos grabar desde casa, con lo que teníamos, usando zoom…Siempre quise tener invitados y las videollamadas facilitaron el proceso. Le pedí a mi hermano que me ayudara y así nació Ejjjcúchame. Pensé que si me iba a morir y si el mundo no iba a volver a ser lo que conocía, al menos tenía que intentarlo.

Ejjjcúchame es una oferta local distinta a las que existen hoy en Internet. El corazón está en las entrevistas a personajes nacionales, pero hay más contenido…

Sí. Hay más. Tiene una estructura de late night show, donde incluso se juega con los invitados, pero también comento noticias divertidas con las que puedo bromear. No me interesa ‘densear’, por ahí no vamos. No toco la política porque además es un tema que, honestamente, no domino. Y prefiero no hablar de lo que no sé. Además tenemos “comerciales”, que en verdad son parodias de productos o servicios inventados, estos siempre tratan de lanzar dardos de ironía, sus ‘chiquitas’ sobre algo en particular.

¿Qué satisfacciones te da este proyecto personal?

Con Ejjjcúchame me siento muy libre. Me siento más yo, cómodo. Nunca antes había hablado de mi sexualidad, pero en un capítulo lo comenté abiertamente. Sentí un click que me dio libertad para comportarme de la manera que sea. Muchas personas que han dicho que toda mi esencia está reflejada en todo el programa y coincido, la verdad.

Canella en uno de los "comerciales" de su programa. Estos son, en verdad, parodias de la utilidad de ciertos productos o servicios. (Video: Ejjjcúchame)





Eres un adicto a la cultura popular, queda claro. Pero, ¿qué contenidos consumes más?

Me gustan los late night shows, de todas maneras. Me encanta el inglés Graham Norton; Jimmy Fallon, a quien sigo desde Saturday Night Live. Hasta saco inspiración de la doctora Polo de Caso Cerrado. Ahora, mi principal referencia en acting es esta drag queen que se llama Alyssa Edwars del reality RuPaul’s Drag Race. También sigo a mis pop stars en sus redes: Lady Gaga, Kylie Minogue. Veo muchas series de TV, incluso más que las películas.

Tú trabajaste en Cinescape con Bruno Pinasco. De hecho, fue allí que cobraste notoriedad especialmente por un segmento que compartías con otro miembro del equipo: ‘El Chato’.

Estuve dos años, sí. Del 2016 al 2018. Entré como practicante, estaba en mi último año de la universidad. Hacía las redes sociales, editaba y varias cosas más. En el segundo año surge el segmento que se llamaba “Las Súltimas”, el cual compartía con ‘El Chato’. Este ya existía en el programa, pero con la voz en off de Rulito (Pinasco). Propuse que la secuencia saliera también en Facebook y que Bruno (Pinasco) la conduzca. Sin embargo, él no tenía tiempo para hacerlo. Así que pedí hacerlo yo. Hice el episodio piloto, donde para qué, estaba tiezazo, pero vieron potencial y así empecé. Las grabaciones eran muy divertidas, había mucha improvisación, a veces participaba todo el equipo. Era bacán.

¿Por qué decidiste irte?

No pudimos llegar en un acuerdo respecto de mis horarios, porque se grababa en Pachacamac y me era complicado llegar. En ese momento, no tenía a dónde ir, pero igual lo decidí porque no me gustó el hecho de no haber llegado a un acuerdo. No sé si me dejo entender. Creo que pude haber contribuido mucho al programa, pero no pasó.

Bruno Pinasco ha recomendado hace poco tu programa en sus redes sociales. ¿Mejoró la relación hoy?

Felizmente sí. De hecho, ha pasado bastante tiempo para que eso pueda suceder. Cuando dejé el programa, Bruno y yo no tuvimos una buena comunicación. Ahora hemos retomado esa amistad y lo digo bastante contento. Es más, va a ser mi invitado en Ejjjcúchame, entonces…eso me hace sentir que en el fondo nunca perdí su apoyo, por más que ya no trabajara con él.

¿Sigues modelando?

No, desde que entré a Cinescape dejé de modelar. Cuando ya pasas a ser mediático, ya no funciona. Igual el modelaje siempre fue una cosa transitoria. Para tener una carrera tendría que medir 10 centímetros más. Siempre han sido cachuelos.

Bruno Pinasco y Adriano Canella cuando trabajan juntos en Cinescape.





Canella cuando trabajaba eventualmente en el modelaje.

El comunicador apunta a que, a mediano plazo, su espacio gane también públicos en otros países. (Foto: Archivo Personal Adriano Canella).

Hace poco publicaste en tu cuenta de Instagram un video en el que comentabas que padeciste un incidente homofóbico cuando acompañaste a tu mamá a ver a un doctor. Él se expreso ruda y despectivamente sobre la comunidad LGTB+ y tú le respondiste. Sugeriste, siempre y cuando la vida no corriese peligro, a no guardar silencio cuando ocurrieran cosas así para no perpetuar un patrón de conducta. ¿Por qué quisiste hablar de ello?

A mí nunca me había pasado una experiencia así. Había escuchado cosas de lejos cosas, pero que me lo digan en la cara, no. Soy conciente de mi situación de privilegio. Mis familia y mis amigos siempre han sido buena onda conmigo y el hecho de ser gay. No he sufrido de bullying en el colegio… Nunca me he tenido que esconder, en realidad… Yo no podía contar que había vivido aquella situación con este doctor y que me había quedado callado. Qué ejemplo me doy a mí mismo o a cualquier chico que está sufriendo hoy una situación similar. Lo conté no para que me felicitaran, sino para motivar a que la gente tenga valor y no se quede callada, que denuncie este tipo de comportamiento. Ya basta que la intolerancia se salga con la suya. Eso, siempre y cuando claro, la vida no corra peligro. Ante una situación similar se puede responder con algo muy sencillo: “¿Sabes qué? Lo que estás diciendo me parece irrespetuoso, no lo vuelvas a repetir”.

Volviendo al programa, ¿qué planes tienes con él? ¿Invitados de afuera, tal vez?

Sí, eso está pensado. Uno de los objetivos es que el programa tenga invitados extranjeros y este se internacionalice. Hace poco me propusieron entrevistar a una actriz estadounidense, de una serie muy conocida. Está en veremos, pero que ya me hayan hecho esa propuesta me parece mostro. Siento, humildemente, que Ejjjcúchame es un producto que se puede adaptar a lo que sea. Tiene todavía mucho potencial. //

SEPA MÁS





VIDEO RECOMENDADO

Junio, mes del orgullo: personajes LGTB+ que nunca notaste en las caricaturas

Mes del orgullo: personajes LGBT+ que nunca notaste en las caricaturas