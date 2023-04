Supimos de ella en el 2016 cuando se hacía llamar Julieta Azul y era lo que podríamos llamar “una artista de SoundCloud”; una persona que compone canciones de forma frenética, que las graba en casa y las publica en dicha red social, sin mayor promoción que esa. Era un modo tan ‘underground’ de hacer música el de Elisa Tokeshi por aquellas épocas que solo unos pocos se enteraban. Desde aquella ocasión su voz aduraznada, sus melodías de laberinto y sus canciones de acordes raros no pasaron desapercibidas para la prensa que pronto la descubrió y empezó a hacerle notas.

En algún punto en esos años, Elisa experimentó la vida de forma intensa. Hubo idas y venidas, amores y depresiones, y una búsqueda ciega por encontrar su bienestar. De episodios así, solo se emerge con más sabiduría y eso queda claro en Hipersensible, el LP debut que nos debía desde entonces. Sobre el título, Elisa lo explica así: “el disco tiene muchos colores emocionales. Creo que hubo momentos especiales para mí, que han sido muy intensos, de mucha hipersensibilidad. Hubo tiempos tristes en los que quise desaparecer, o simplemente no estar. Estuve muy conflictuada con la vida, pero también he tenido momentos muy felices, en donde he estado enamorada y me he reconciliado conmigo misma. Por todo eso le puse Hipersensible”.

Portada de "Hipersensible", el debut de Elisa Tokeshi.

El disco fue lanzado la semana pasada y está compuesto por diez temas que se mueven cómodos entre el folk y el pop de cantautora. Algunos lo venía trabajando buen tiempo, como “Beibi”, pero han tomado su forma definitiva con ayuda de la productora Fabiana Cárdenas. “A diferencia de mis otros EPs (”Artificial”, 2021), siento que este debut es mucho más mío. Estoy más madura y la producción me gusta mucho más. A diferencia de “Artificial”, que no tiene mucho que ver conmigo, este es un disco al que le tengo mucho cariño. Me representa mucho más”.

Para Elisa, sacar un disco al fin ha sido como desbloquear algo que estuvo mucho tiempo encerrado. “En un momento no lo pude hacer porque no creía en mi, creía que no podía, no creía que merecía cumplir mis sueños y por eso no hacía nada al respecto, no me proponía cambiar. No hacía nada. Más que el hecho de estar sacando música nueva, yo esto lo veo como una superación personal, un cambio en mi vida, en mi forma de ser. Eso es lo que representa haber sacado música al fin. Soy una persona completamente diferente”.

Las canciones de “Hipersensible” hablan de confusión, de estar en el hoyo y también de encontrar tu propio valor. Hablan de amor propio y de la importancia de estar bien. El disco se presenta este 3 de mayo, a las 9pm, en La Noche de Barranco, en un evento especial que la propia Tokeshi produce. Para ello ha convocado a diversas compañeras y compañeros de ruta, como artistas invitadas. Entre ella están Gala Brie, Fernanda Perochena, Fabiana Brenner y Fabio. Revisa sus redes para más información. //