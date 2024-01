En la cabina de transmisión estaba Daniel Peredo y en la cancha él, contando los segundos finales de un partido que se hacía eterno. Esa noche, 15 de noviembre de 2017, Perú volvía a un Mundial después de 36 años y Michael Succar era testigo privilegiado del suceso. En medio del alboroto, su misión era conseguir las primeras declaraciones de Jefferson Farfán, autor del gol que abrió el camino para llegar a Rusia. Ni bien sonó el pitazo final corrió a su encuentro y, como un jugador experimentado que cubre el balón, se ubicó al lado del delantero peruano, sosteniéndolo de la cintura el tiempo que duró la entrevista. Había conseguido la exclusiva. Jefferson no pudo escapar de la marca de Michael, como sí lo hizo con los defensas neozelandeses.

El periodista recuerda la anécdota como uno de los momentos más memorable de su carrera, por la trascendencia de la noticia y el personaje que tenía enfrente. Dice que su oficio no solo se trata de contar lo que pasa en un campo de juego, sino de transmitir emociones. “En el ámbito de clubes pude dominar con mayor facilidad el hinchaje que tenía, el cual se fue diluyendo con el paso del tiempo. Pero con la selección peruana me gana el corazón. Cuando le va bien, no puedo negar que me emociono y regalo más elogios de los que le regalaría a un equipo neutro”, confiesa el comentarista deportivo.

Michael Succar es el reportero que sigue más de cerca las incidencias de la selección. Cubrió el Mundial de Rusia, el repechaje a Qatar y actualmente sigue los partidos de Eliminatorias.

La pasión de Michael por el fútbol comenzó desde que estaba en el colegio. No era el más hábil de su salón con la pelota, pero sí el que más sabía sobre los futbolistas que en aquella época estaban de moda: Ronaldo, Zidane, Beckham. No se perdía los mejores partidos de las ligas de Europa. Y todo lo que llamaba su atención lo anotaba en una vieja libreta: goles, faltas, tiros al arco. Esa obsesión por tener el dato caleta la trasladó a su trabajo: primero como parte del programa “El deportivo”, conducido por Eddie Fleischman, y luego cuando ingresó a Movistar Deportes para ser reportero. “Es una chamba que te pide un nivel de atención muy alto. Los temas por comentar surgen en plena transmisión, conforme se van desarrollando los hechos. Y yo me preocupaba por tener información hasta de los terceros arqueros de los equipos. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar”.

EN PANTALLA

Michael Succar es panelista del programa “Al ángulo” y conduce por YouTube el espacio “Denganche”, junto con Mauricio Loret de Mola. Sin embargo, se lo conoce más por seguir de cerca todo lo que sucede con la selección peruana. Estuvo en Rusia 2018, en la eliminación del repechaje a Qatar y hoy cubre los partidos de Eliminatorias, tanto de local como de visita. “A mí me ha tocado vivir de cerca uno de los momentos más dulces de la selección, pero también el declive futbolístico del último tiempo con Juan Reynoso”, comenta. Sobre el anuncio de Ricardo Gareca como DT de Chile, el periodista considera que su decisión es entendible. “Me parece que Gareca está en todo su derecho de hacer lo que siempre quiso: dirigir una selección. No es algo que se ha dado de buenas a primeras. Si ocurría inmediatamente después de dirigir al Perú, sí me hubiese generado algunas preguntas”.

Michael Succar forma parte del programa deportivo 'Al ángulo', ganador de cuatro premios Luces. / Alessandro Currarino

Hoy quien está al mando del proceso es el profesor Jorge Fossati. Succar sostiene que el técnico uruguayo tiene las herramientas para revertir la situación y tentar la clasificación. “Hasta el reinicio de las Eliminatorias, Fossati va a tener al menos seis partidos, entre amistosos y Copa América, para implantar su estilo de juego. Posee dos factores a favor: el tiempo para prepararse y que este Mundial otorga más cupos”.

Muchas veces, sus comentarios han saltado de las pantallas a las redes sociales, siendo blanco de críticas por parte de usuarios que no están de acuerdo con sus opiniones. Al principio le afectaba, pero hoy ha aprendido a lidiar con ello. “A nadie le gusta que lo insulten o lo critiquen faltándole el respeto. A veces, no siempre, le doy una chequeada a lo que se dice en Twitter o Instagram. Pero hay que saber qué tomar y qué no. No le puedes dar pelota a alguien que te menta la madre porque no piensas como él”, afirma.

Para desconectarse de la vorágine que implica su trabajo, y de la exposición mediática que este le da, lo que hace es viajar. Le gusta conocer, especialmente, parajes exóticos que lo conecten con la naturaleza, como las playas de Tailandia y Vietnam, donde recibió el Año Nuevo 2024. “Siempre trato de darme ese momento para mí. Me apasiona descubrir, curiosear y aventurarme en nuevos lugares. Es una actividad que me da un balance para estar más lúcido, recargar energías y seguir en lo mío”, finaliza. //

Además… Fútbol en la playa La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2024 es un torneo de fútbol 7 que busca reunir a las familias deportivas. La zona deportiva de la playa Los Cocos será la sede para el primer fin de semana (2 y 3 de febrero), y también de la gran final el sábado 24. Incluirá a 32 equipos en dos categorías, masculino y femenino. “Vamos a estar comentando los primeros partidos. Me llena de mucha ilusión compartir con los niños y padres que van a participar”, comenta Succar.