Nació 40 años antes. Futbolista, velocista y estudioso administrador de empresas, Percy Rojas (Lima, 1949) apareció en el fútbol del Perú cuando este era una tierra fértil, que un día producía un Cubillas y al otro día un Chale. En ese tiempo, los setenta, la diferencia no se marcaba por el talento -que sobraba- ni la picardía -que abundaba-: un jugador era de jerarquía si se entrenaba mejor que los demás. Si dormía todas sus horas. "¿Quieres ganar 80 mil soles, y tiras esos centros, Trucha?, le gritó una vez Marcos Calderón. Se molestó con la arenga pero le sirvió para entrenarse hasta que le salieron perfectos. La consecuencia de esa disciplina fue natural: unos se quedaron para siempre en Perú y otros, los más preparados, llevaron su apellido a todo el continente. A jugar un Mundial o ganar la Copa Libertadores. Como Percy.

En 1972, cuando todavía jugaba por la ‘U’, Percy Rojas era un flaco alto al que siempre había que entallarle la camiseta. La S le quedaba como M y la M, L. Lo primero que hizo para darle potencia a su velocidad fue entrenar las piernas. En eso era un experto Héctor Chumpitaz, el Capitán de América, que subía y bajaba los cerros de Collique, y fue clave en los primeros entrenamientos del joven Rojas en la ‘U’, desde su debut en 1967. En ese proceso fue que surgió el alias que lo identifica en Gol Perú o en Fox: Trucha. ¿Cómo surgió? Fue una vieja chapa que el querido Loco Enrique Casaretto le puso luego de un viaje de aclimatación a Puno cuando, bromista y testigo, le encontró parecido a Percy con una de las truchas que se escondían en un criadero de la zona. “Ahí está la Trucha Rojas”, gritó Casaretto, e intuyo que soltó una de esas carcajadas hermosas que contagiaban, antes de la era de la mascarillas. Cinco años después, cuando ya era figura en Independiente de Argentina (27 tantos en 72 partidos), otra alimentación y mejores entrenamientos –los almuerzos del Perú campeón de América 1975 todavía se acompañaban con gaseosa-, del flaco al que la ropa le quedaba grande solo habían fotos del álbum. El Trucha era ahora un tiburón.

Como futbolista, ganó todo lo que se puede soñar: cinco títulos con Universitario, dos con Cristal, una Copa América con Perú. Afuera, se encargó de llevar su amazónico apodo y hacerlo sello: el Trucha ganó la Copa Libertadores del 75 con Independiente, fue goleador del torneo tres años antes y clasificó a dos Mundiales con la selección. Corría, encaraba, y pese a su fragilidad de cometa -me cuenta mi viejo- era muy valiente. El 16 de setiembre pasado cumplió 71 años: ya se prepara la fiesta cuando Percy cumpla 72.

Percy Rojas ganó la Copa Libertadores con Independiente de Avellaneda

Ese es Percy, el Trucha, el delantero clave para ganar la Copa América de 1975, el socio ideal de Juan Carlos Oblitas, el hombre que luego de su retiro se dedicó por más de 30 años a educar niños y no solo niños futbolistas, noble labor. Es por lo menos cruel que los golpes más duros en los últimos años los haya recibido precisamente ahí, en lo más grande que tiene: el corazón. Allí están los secretos de su lucha, de su guapeza, de su valentía. Eso que se tiene o no. Escucharlo hablar de su recuperación junto al médico colombiano Fabio Jaramillo es música.

Una tarde de verano del 2004, a propósito de una encuesta para elegir a los candidatos al nuevo torneo, mi editor me pidió ubicar a Percy Rojas, siempre atento, y preguntarle sus pronósticos. Nunca antes había hecho una entrevista. Preparé quince preguntas, llamé a su trabajo en la Municipalidad de Lima, me asustaron unos asistentes y luego, el Tigre Mario Fernández me dio el número de su casa -él, que tiene los teléfonos de Maradona y Pelé-. Allí me contestó Percy, primero asombrado y luego dispuesto, con su amabilidad de guía turístico y sus respuestas de señor que aprendió a jugar al fútbol al lado de Bochini. Hablamos de lo importante que es que los niños se diviertan y que los adultos compitan. De la ‘U’, de José Macía, Pepe; de cómo se hace para triunfar en un barrio tan picante como Avellaneda.

-Gracias por llamarme, dijo, como si hiciera falta.

Al día siguiente solo salió un breve de esos 40 minutos de entrevista. Quizá porque lo importante no es lo que dices, sino lo que enseñas.

Percy Rojas con Juan Carlos Oblitas. Compadres. Socios. FOTO: GEC Archivo Histórico.

Percy Rojas en Universitario de Deportes. FOTO: GEC Archivo Histórico.

