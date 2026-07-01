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Resumen

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Este es uno de los primeros cuadros pintados de San Martín, el detalle de sus largas patillas era para ocultar una cicatriz. (Foto: Kenyi Coba)
Este es uno de los primeros cuadros pintados de San Martín, el detalle de sus largas patillas era para ocultar una cicatriz. (Foto: Kenyi Coba)
Por Kenyi Coba

“Las Gacetas de Europa han anunciado últimamente el deplorable fallecimiento de uno de los más grandes ciudadanos que han producido las revoluciones de Sud-América. El jeneral (sic) San Martín ha muerto en Bolonia (sic) del Mar (Francia) a finales de agosto pasado, a los 72 años de edad”, es parte de la nota periodística de El Comercio cuando informó al Perú sobre el deceso del libertador, el 4 de noviembre de 1850.

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