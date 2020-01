Samir Giha: de cómo el baladista de moda de los 90 se convirtió en el mejor chocolatero del mundo

Cuando uno piensa en Samir Giha es inevitable no relacionarlo con su paso por la música: fue un cantante de carrera breve pero significativa. Samir, la voz de ‘Si hubiéramos hablado’ apostó con los años en tener su fábrica de chocolates, los mismos que hoy lo reconocen como uno de los mejores chocolateros del mundo.

Basta recordar en los años noventa a Samir paseaba por todos los programas de moda de esa época: ‘Nubeluz’, 'Fantástico’ y certámenes de belleza. Guapo, ondulado, de mediana estatura. Se crió en Estados Unidos, apenas había terminado la carrera de economía en Pennsylvania vino a visitar a su familia. La situación en nuestro país por entonces no era la mejor; sin embargo, convencido por sus primos, aún así se quedó. Trabajaba en la empresa textil de uno de sus tíos.

Una pequeña tocada con los amigos lo sedujo tanto, y benefició que en poco tiempo empresarios le pedían tocar en sus locales, y en menos de un abrir y cerrar los ojos, ya estaba grabando su disco, su tema hit ‘Si hubiéramos hablado’ rápidamente empezó a ser muy pedido en las emisoras de la época.

Su éxito era una melcocha, pero todavía no chocolate.

LA HISTORIA

Esta canción fue escrita para que Samir Giha la cantara a dúo con la chilena Myriam Hernández, muy popular en esos años, pero algo pasó: el esposo de la interprete de ‘Mío’ -seguramente en un arranque de celos- se negó a que lo hicieran. Es más, ni siquiera permitió que la cantante tuviera contacto con Giha. La canción, igual fue un éxito.

La carrera musical de Samir quizás hubiera seguido, pero un amigo lo convocó para que se quede a cargo de la gerencia de ‘Discos independientes’, esto solo por un año, Samir, duró más, y no solo eso, ya no quiso volver a cantar. Se independizó formó su propia disquera ‘Mega Entertainment’, manejó artistas, pero algo lo alejó definitivamente de la música: la piratería.

“Casi a finales de los noventa la piratería entró con fuerza que ya tener una disquera era insostenible, ya no era negocio, y se podía hacer poco para defenderlo. Empecé a vender discos con los canillitas de cantantes criollos, pero aún no funcionó. La piratería me alejó de la música y mató el negocio”, explica.

LOS CHOCOLATES

¿Cómo ingresó al mundo de los chocolates? “No sabía nada de cacao. Ni siquiera había visto un árbol de cacao. Claro, como a casi todos me encantaba el chocolate, pero lo que sabía era muy poco. Sin embargo, como estaba entusiasmado y decidido con la idea con mi socio, contratamos a una maestra venezolana cotizada y experta en cacao que trabajó con nosotros por año y medio. Con ella tuvimos una escuela espectacular, nos educó. Hoy puedo decir que somos expertos, tanto así hemos asesorado a otras marcas”, comenta.

Es así como nace Cacaosuyo, que en noviembre del año pasado con la presentación Lakuna, ganó el título de Mejor Chocolate del Mundo 2019 para los International Chocolate Award.

Además, ha sido ganador como el mejor Chocolate de las Américas realizado en Nueva York. La variedad Lakuna obtuvo medalla de oro y la presentación de barra Cuzco-Chuncho fue distinguida con la medalla de plata.

“Estamos orgullosos y felices porque hoy ya no es un chocolate de leche suizo el mejor del mundo, sino un chocolate peruano”, declaró el gerente de la fábrica creadora de Cacaosuyo, dijo entonces.

A todos nos gustan los chocolates. Imagínense ser el padre del mejor chocolate del mundo.