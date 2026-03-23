Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Por primera vez en el Perú, la emoción sobre ruedas aterriza con fuerza: Hot Wheels Monster Trucks Live presenta Glow-N-Fire 2026, un espectáculo sin precedentes que promete encender la adrenalina de grandes y chicos con una puesta en escena más grande, intensa y deslumbrante que nunca.

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