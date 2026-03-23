Por primera vez en el Perú, la emoción sobre ruedas aterriza con fuerza: Hot Wheels Monster Trucks Live presenta Glow-N-Fire 2026, un espectáculo sin precedentes que promete encender la adrenalina de grandes y chicos con una puesta en escena más grande, intensa y deslumbrante que nunca.

El público peruano vivirá una experiencia única con efectos pirotécnicos mejorados, iluminación de alto impacto y acrobacias impresionantes que elevarán la emoción al máximo nivel. Este show internacional llega cargado de energía, velocidad y pura acción de alto octanaje.

Los fanáticos podrán alentar en vivo a sus camiones favoritos: Mega Wrex™, Tiger Shark™, Gunkster™, Bone Shaker™, Bigfoot® y Skelesaurus™, además del esperado debut del nuevo Rhinomite™, un imponente vehículo con temática de rinoceronte que promete robarse todas las miradas en esta temporada.

El espectáculo también incluirá la participación de un impactante robot transformador que sorprenderá al público, así como el electrizante equipo de motocross freestyle, que desafiará la gravedad con saltos y trucos espectaculares.

Fechas y lugar:

La cita será en el Estadio San Marcos, en Lima, el sábado 13 y domingo 14 de junio, con funciones disponibles a las 18:00 horas.

Venta de entradas:

Las entradas estarán disponibles a través de Joinnus y módulos autorizados.

• Preventa Exclusiva: desde el martes 24 de marzo al mediodía por 72 horas (3 días) o hasta agotar stock.

• 15% de DESCUENTO EXCLUSIVO con tarjetas de crédito y débito del BCP.

• Venta General: inicia el viernes 27 de marzo al mediodía.

Condiciones Generales:

• Máximo 10 entradas por transacción.

• Toda persona que ingrese debe contar con entrada.

• Descuentos no acumulables.

• El descuento aplica solo al valor del ticket, no al cargo por servicio.

• Todos los niños pagan entrada.

• Menores de 18 años deben asistir acompañados de un adulto responsable.

Este evento, producido por Vortex Entertainment Group, Horizont Entertainment y Ministerio de Sonido, se perfila como el plan familiar imperdible del año en Perú. Una experiencia cargada de luces, fuego, motores y emoción que hará vibrar a todos los asistentes. //