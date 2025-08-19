El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Denisse Dibós.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Escuchar música y tener una buena conversa en un café.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Despertar un día y ver que la corrupción en nuestro país ha sido extirpada, como práctica y como cultura.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

La tenacidad, la perseverancia y mis ganas de aprender siempre. Nunca es tarde para crecer.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces, ser muy confiada.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder la fe en mí misma.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La misma desde hace unos años: creerme que soy la presidenta del Perú y acabo con todos los corruptos de este país. ¡Los liquido a todos!

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Ser falsos. No hablar las cosas a la cara.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“P’alante como el elefante”, “Un día a la vez”, “Te adoro mi vida, eres una bella”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Haber perseverado con Preludio Asociación Cultural; ya falta poco para cumplir 30 años.

¿En qué ocasiones mientes?

Puedo decorar la verdad cuando se trata de proteger a mi hija.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando el doctor me entregó a Paloma recién nacida, y la lamí cual leona a su cría.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Si perdiera mi celular, mi vida se pondría en pausa como cuando pausas una película en Netflix. Es impresionante todo lo que contiene un aparato tan pequeño, pero es vital para el día a día.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Su capacidad para valorarte tal y como eres de verdad. Que sea empático y que me haga reír.

¿Cómo te gustaría morir?

De la mano de mi hija, como lo pude hacer yo con mi mamá.

¿Con qué personaje de la historia te identificas?

Simone de Beauvoir, filósofa que buscó comprenderse a sí misma en relación con un mundo complejo.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Poder dormir cuando y donde quiera... a la cuenta de tres.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los violadores, los corruptos, los lobos disfrazados de corderos. //