Por los rincones de Barranco: un paseo a través de sus casonas y edificios más emblemáticos que cuentan historias

Caminar por Barranco es dejarse guiar por calles donde el mar asoma entre balcones antiguos y casonas de inicios del siglo XX. Algunas de ellas han sido han sido declaradas patrimonio por su valor arquitectónico, y hoy, restauradas por sus propietarios, se han convertido en hoteles boutique, galerías y espacios culturales que conservan el alma del distrito. Este es un paseo para andar sin apuro y dejar que cada puerta nos lleve a otra época.
CULTURA VIVA
La Galería Lucía de la Puente abre el recorrido: un refugio para el arte contemporáneo instalado en una casona republicana de techos altos y pisos de madera que crujen con encanto. Desde su fundación, en el año 1995, este espacio ha acogido la obra de artistas peruanos de reconocida trayectoria. Muy cerca, en Casa República se combina la elegancia de una casona centenaria con interiores modernos que sorprenden sin romper la armonía. Funciona como hotel boutique y cuenta con un ‘rooftop’ al que puede acceder el público en general, desde donde se tienen espectaculares vistas.
El Hotel B, una joya Belle Époque, combina salones de época con una atmósfera bohemia que hace honor al espíritu de Barranco. Su bar ha sido premiado y reconocido por sus creaciones innovadoras que reinterpretan clásicos con insumos peruanos, mientras que el restaurante destaca por su propuesta peruano-mediterránea. A pocas cuadras, el Hotel Villa Barranco recibe a sus huéspedes con un jardín íntimo y estancias decoradas con piezas de colección, como si el tiempo allí transcurriera más lento. Artesanos locales se encargaron de restaurar varios mosaicos, estucos, balcones y tejas francesas de terracota, asegurándose de preservar el estilo original de la casa.
El Estudio García Bustamante, instalado en otra joya arquitectónica, también ha sido declarado patrimonio, pero el acceso al interior es solo para sus clientes. Lo mismo sucede con la Casa Ferrand, una vivienda familiar de fachada señorial, con columnas y relieves que parecen salidos de una postal de antaño. En ambos casos, podemos admirar la belleza de estas edificaciones, que además son súper instagrameables, desde las calles donde se ubican.
El paseo finalmente nos lleva a la Biblioteca Municipal, ubicada en la plaza del distrito. Se trata de un emblemático edificio neoclásico, que guarda entre sus estantes más de un siglo de memoria escrita. Más que una biblioteca, es un espacio cultural vivo, con una rica colección, programación diversa y un rol activo en la promoción de la lectura y la identidad comunitaria de Barranco.
Hacer este recorrido, ideal para un plan de fin de semana, es dejarse envolver por la historia barranquina, su atmósfera creativa y el pulso cotidiano de un distrito que combina tradición y modernidad con una naturalidad única. //
El Escudo Azul es un símbolo establecido por la Convención de La Haya de 1954, promovido por la Unesco, que identifica a los bienes culturales bajo protección especial frente a conflictos armados, desastres naturales o amenazas urbanas.
Todos los lugares mencionados en esta nota pueden ser visitados en su interior por el público en general, menos dos: el Estudio García Bustamante y la Casa Ferrand.
