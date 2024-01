El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Diego Dibós.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Hacer deporte [correr y gimnasio].

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Ver a mis hijos sanos y felices me hace muy feliz. Estoy muy agradecido con la vida por eso.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Soy comprometido al cien por ciento en todo lo que me propongo.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser olvidadizo. Este es un tema que debo afrontar todos los días de todas las formas posibles. Me genera mucha angustia e inseguridades.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ponerme dos pares de medias. Me he puesto hasta cuatro. Y no es por frío... tengo los pies muy flacos y me gusta que las zapatillas me queden apretadas.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de compromiso.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Paciencia y buen humor.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Tener la familia que tengo.

¿En qué ocasiones mientes?

Es algo que no estoy dispuesto a hacer bajo ningún motivo.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Lo soy cuando estoy con toda mi familia junta un sábado desde el mediodía, cocinando y escuchando música.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi aro de matrimonio.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La inteligencia.

¿Cómo te gustaría morir?

Mientras duermo.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Teletransportarme.

¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con ninguno.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Soy hincha de Bayly. Lo leo, veo su programa de TV [por YouTube] todos los días y no me pierdo ninguno de los videos que sube a su canal.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El tiempo que le doy a mi familia.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Prefiero no responder. //