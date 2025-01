Desde la madrugada del 1 de enero del 2025, las empresas de televisión dejaron de emitir la antigua señal analógica en varios distritos de Lima y en el Callao. Es decir, aquella que llegaba al usuario de manera gratuita, sin necesidad de una suscripción, solo de contar con un televisor y una antena para sintonizar los canales del aire.

Este apagón analógico parcial es la primera etapa del proceso de implementación de la televisión digital terrestre (TDT), que se inició en el 2009 y que, por diferentes motivos, se ha ido retrasando.

¿Me quedaré sin ver televisión de señal abierta?

No. Lo que han dejado de recibir los televisores de varios distritos de Lima y del Callao es la señal análoga que se transmitía por ondas aéreas, que no garantizaban un nivel mínimo de calidad.

¿Tengo que cambiar mi televisor?

Al utilizar una señal digital, debemos tener en cuenta dos cosas: que la transmisión se hace usando el estándar elegido por el Estado hace 16 años (el ISDB-T japonés con modificaciones brasileñas) y que, por lo tanto, se requiere un sintonizador capaz de decodificar la nueva señal y mostrarla en la TV.

¿Por qué no se usa el mismo estándar para la televisión digital en todo el mundo?

Existen varios formatos (el norteamericano, ATSC; el europeo, DVB-T; el japonés, ISDB-T; el chino, DTMB; etc.), cada uno con diferentes cosas a favor y en contra. En el Perú, en el año 2007 se inició el proceso de selección del estándar que se ajustara más no solo a las necesidades del negocio de las empresas radiodifusoras, sino que también fuera más eficiente teniendo en cuenta la particular geografía de nuestro país. Aunque en un primer momento el Perú se había decantado por el estándar europeo (que ya se encuentra en su versión DVB-T2), luego se dio marcha atrás y se eligió el estándar japonés. Inmediatamente, se hizo un nuevo ajuste y el que se terminó eligiendo el ISDB-T con modificaciones brasileñas (SBTVD-T), que entre sus variaciones ofrecía otro formato de compresión.

¿Cómo saber si mi televisor está preparado para la TDT?

Hay tres escenarios y el usuario debe saber cuál es el que más se acomoda a su situación.

Primero, si tienes un televisor plano, ligero, probablemente ‘smart’, que tiene conexiones digitales (como entradas HDMI), que lo has comprado en el Perú y tiene menos de 10 años de antigüedad, hay muchas probabilidades de que ya cuente con un sintonizador digital incorporado, así que no deberás hacer más que conseguir una antena UHF para captar la señal. Recuerda que mientras más moderno tu televisor, es mucho más probable que esté preparado.

Segundo, si tienes un televisor de pantalla plana, un poco menos ligero que los más modernos, que cuenta con entradas blanca, amarrilla y roja y solo una entrada HDMI, y tiene más de 10 años de antigüedad, es muy probable que no tenga el sintonizador incorporado. Entonces, tienes que asegurarte revisando la documentación del equipo, buscando en internet con el nombre exacto del modelo o revisando su configuración.

Aunque este tipo de televisores ha quedado en el olvido, todavía hay muchas personas que conservan uno en buenas condiciones. (Foto: Getty Images)

Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el mismo año que elegimos el estándar a utilizar y al año siguiente, que fue el Mundial de Sudáfrica 2010, llegaron al país varios televisores modernos para la época, pero que contaban con sintonizadores de otros estándares. Si el tuyo es un televisor con estas características, necesitarás comprar un decodificador externo.

Tercero, si tienes un televisor de tubos o CRT (‘espaldón’), con entradas blanca, roja y amarilla para el audio y el video, y nada más, necesitarás sí o sí un decodificador externo para sintonizar los canales digitales.

¿Dónde venden los decodificadores y las antenas?

Cuando se realizó la elección del estándar que se usaría en el Perú y algunos canales de televisión empezaron a promocionar todo lo que se haría con esta nueva tecnología, el Gobierno de turno prometió lanzar una serie de facilidades para que la mayor parte de la población pudiera acceder a decodificadores y antenas a precios cómodos. Sin embargo, eso nunca prosperó. El avance de las conexiones domiciliarias a Internet, la telefonía móvil y otras tecnologías, fueron relegando el interés por la TDT, por lo que conseguir un decodificador no era tan sencillo.

Hoy existen una serie de tiendas (incluso una cadena de venta de productos y accesorios de tecnología) ofrecen diferentes tipos de decodificadores, así como una gran variedad de antenas (para el interior de la casa, para colocar en la ventana, antenas aéreas, etc).

Hay que recordar que así tu televisor sea antiguo o muy moderno, siempre necesitarás conectarle una antena UHF.

S eres de las pocas personas que consumía contenido televisivo, es momento de preguntarte si es que tu televisor está listo para la TDT. Foto: Freepik

¿Por qué este primer apagón analógico no abarca a toda Lima y Callao?

Inicialmente se ha apagado la señal en las antenas cuya señal se emite desde el Morro Solar, en Chorrillos. Así, todos los distritos “que miren” hacia el morro sufrirán el corte. Hay otras zonas más alejadas o que están detrás de cerros como Ancón, Santa Rosa, Cieneguilla, Comas, Puente Piedra, Carabayllo, Chosica, Chaclacayo, Huaycán, La Molina y Ventanilla, en los que se requiere de estaciones repetidoras para llevar la señal. En esos lugares, el apagón se realizará en el breve plazo. Mientras tanto, la señal analógica de aire y la señal digital TDT seguirán coexistiendo.

¿Cuáles son las principales ventajas de la TDT?

Primero que, a diferencia de la señal analógica, la señal digital no funcionará si es que no logra ofrecer un nivel de calidad suficiente tanto en imagen como en audio. Segundo, que al tener los canales un mayor ancho de banda y poder tener un mayor poder de compresión de sus emisiones, pueden aprovechar el espacio y, por ejemplo, tener varios subcanales funcionando al mismo tiempo pero con programación diferenciada. O, podría usar todo el ancho de banda para enviar una sola señal, pero que esté en Full HD.

Tercero, que con la señal digital le dices adiós al problema de las interferencias cuando encendían la licuadora o usaban la lustradora o cualquier otro electrodoméstico. La señal digital es mucho más resistente.





¿Cómo hago para sintonizar canales digitales en mi televisor?

Para disfrutar de la señal digital, tras conectar su antena al televisor o al decodificador, deberás hacer que tu aparato rastree las señales disponibles en tu zona. La calidad de la recepción dependerá de qué tanta interferencia hay entre la señal que se emite desde el Morro Solar y tu casa.