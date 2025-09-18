MTC realizará jornadas informativas sobre Televisión Digital Terrestre en Huancayo

A fin de mostrar a la ciudadanía los beneficios de la Televisión Digital Terrestre (TDT), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizará jornadas informativas en la ciudad de Huancayo , en la región Junín.

Las activaciones, en las que se orientará sobre los pasos para acceder a esta tecnología, se realizarán este 19 y 20 de setiembre en la Plaza Huamanmarca (cruce de los jirones Áncash e Ica), y el 21 de setiembre en el Mercado Modelo (cruce de los jirones Mantaro y Cajamarca).

En estos espacios, especialistas del MTC brindarán orientación práctica para configurar los televisores, explicarán sobre los equipos necesarios para recibir la señal digital y realizarán demostraciones que evidencian la diferencia entre la señal digital y la analógica.

El viceministro de Comunicaciones, Carlo De Los Santos, destacó la importancia de estas acciones: “Con la TDT, los ciudadanos pueden acceder a una señal de televisión gratuita, con mejor calidad de imagen y sonido. Nuestro objetivo es que cada vez más familias tengan acceso a una televisión moderna que promueva cultura, educación y entretenimiento”.

Asimismo, agregó que la TDT contribuye a reducir brechas de acceso a la información: “Estamos trabajando para que los peruanos cuenten con una señal de televisión abierta de calidad, que fortalece la inclusión digital y la integración del país”.

Con esta iniciativa, el MTC reafirma su compromiso con la inclusión digital y el acceso equitativo a medios de comunicación en todo el país. Asimismo, se busca que los ciudadanos de Huancayo tengan una televisión moderna, gratuita y de mejor calidad.