MTC realizará jornadas informativas sobre Televisión Digital Terrestre en Huancayo

A fin de mostrar a la ciudadanía los beneficios de la Televisión Digital Terrestre (TDT), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizará jornadas informativas en la ciudad de Huancayo, en la región Junín.
Las activaciones, en las que se orientará sobre los pasos para acceder a esta tecnología, se realizarán este 19 y 20 de setiembre en la Plaza Huamanmarca (cruce de los jirones Áncash e Ica), y el 21 de setiembre en el Mercado Modelo (cruce de los jirones Mantaro y Cajamarca).
En estos espacios, especialistas del MTC brindarán orientación práctica para configurar los televisores, explicarán sobre los equipos necesarios para recibir la señal digital y realizarán demostraciones que evidencian la diferencia entre la señal digital y la analógica.
El viceministro de Comunicaciones, Carlo De Los Santos, destacó la importancia de estas acciones: “Con la TDT, los ciudadanos pueden acceder a una señal de televisión gratuita, con mejor calidad de imagen y sonido. Nuestro objetivo es que cada vez más familias tengan acceso a una televisión moderna que promueva cultura, educación y entretenimiento”.
Asimismo, agregó que la TDT contribuye a reducir brechas de acceso a la información: “Estamos trabajando para que los peruanos cuenten con una señal de televisión abierta de calidad, que fortalece la inclusión digital y la integración del país”.
Con esta iniciativa, el MTC reafirma su compromiso con la inclusión digital y el acceso equitativo a medios de comunicación en todo el país. Asimismo, se busca que los ciudadanos de Huancayo tengan una televisión moderna, gratuita y de mejor calidad.
