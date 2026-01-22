La empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos está entrando en el negocio de proveer internet mediante satélites. (Foto: HO / BLUE ORIGIN / AFP)
La empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos está entrando en el negocio de proveer internet mediante satélites. (Foto: HO / BLUE ORIGIN / AFP)
/ HO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Blue Origin, rival de SpaceX, lanzará su propia red de satélites para internet a finales de 2027
Resumen de la noticia por IA
Blue Origin, rival de SpaceX, lanzará su propia red de satélites para internet a finales de 2027

Blue Origin, rival de SpaceX, lanzará su propia red de satélites para internet a finales de 2027

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La empresa aeroespacial anunció el miércoles que tendrá en órbita a finales de 2027 su propia red de satélites para la transmisión de internet, la cual competirá con las de SpaceX y Amazon.

MIRA: Una tormenta geomagnética en Perú: riesgos en este tipo de fenómeno

La compañía prevé lanzar 5.408 satélites en órbita baja (hasta 2.000 km de altitud) y media (entre 2.000 y 35.786 km) para constituir su red de comunicación bautizada como TeraWave.

Blue Origin pondrá en órbita los satélites acoplados en su propio cohete lanzador, el New Shepard.

A diferencia de la red Starlink, de SpaceX, y Leo, de Amazon, el servicio de TeraWave no estará disponible para el gran público. Solo podrán usar su red de satélites “empresas, centros de datos y gobiernos que necesitan una conexión fiable para operaciones cruciales”, explicó Blue Origin.

La empresa afirma que solo pretende tener alrededor de 100.000 clientes una vez que el servicio esté operativo, mientras que sus competidores se dirigen a cientos de millones de personas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC