Bill Gates, cofundador de Microsoft y presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, afirmó este lunes en Madrid que “no le veo valor alguno a que mi fundación dure más de 20 años”. El filántropo insistió en que su institución está diseñada para cerrar en 2045, después de invertir la mayor parte de sus recursos en combatir problemas globales urgentes.

Durante una conversación con el diario El País de España celebrada en el Museo del Prado, Gates advirtió de una reversión de los avances logrados en salud pública global, como la reducción de la mortalidad infantil entre 2000 y 2025, y criticó los recortes en cooperación internacional que, según él, ponen en riesgo vidas en los países más vulnerables.

El presidente de la fundación sostuvo que destinar más recursos ahora puede tener un impacto mayor que prolongar indefinidamente la vida de la institución. “Podemos dedicar mucho más dinero ahora, y seguro que habrá más filántropos dentro de 20 años”, dijo, subrayando su intención de no dejar su fortuna sin utilizar.

Gates también hizo un llamado a mantener al menos el 1 % del presupuesto nacional en ayuda internacional, recordando que incluso países con tradiciones solidarias como Suecia o Noruega no superan ese umbral. Criticó la reducción de fondos en Estados Unidos y Europa, que, a su juicio, ha debilitado programas esenciales como el envío de mosquiteros para la malaria o suplementos nutricionales.

En el evento, Gates defendió el potencial transformador de la inteligencia artificial en salud, educación y agricultura para los países en desarrollo. También destacó avances científicos, como tratamientos innovadores contra el VIH y la malaria, como herramientas clave para mejorar la vida de millones.

Pese al panorama de desafíos, el filántropo se mostró optimista sobre el progreso a largo plazo. Recordó que, en las últimas décadas, un mayor porcentaje de la población mundial pasó a vivir en países de ingresos medios y enfatizó la importancia de la cooperación global para continuar ese avance.