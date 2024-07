DJI, el reconocido fabricante de drones y cámaras, ha sorprendido con el anuncio de su incursión en un nuevo sector: el de las bicicletas eléctricas. En el marco de la feria Eurobike 2024, la compañía ha presentado su propia marca de bicicletas eléctricas de montaña, Amflow Bikes, según informa ‘The Verge’.

La Amflow PL, el primer modelo de esta nueva línea, destaca por incorporar el innovador sistema de transmisión DJI Avinox. Este modelo no solo se puede controlar desde el celulalr, sino que también permite supervisar toda la actividad ciclística, c on lo que consolida su apuesta por la integración tecnológica en la movilidad.

¿Cómo es la nueva bicicleta?

La Amflow PL es una bicicleta eléctrica de montaña que se distingue por su potencia máxima de 850W y un peso de solo 19,2 kilogramos. Su cuadro de fibra de carbono pesa únicamente 2,27 kg, lo que contribuye a su ligereza.

Equipado con el sistema DJI Avinox Drive System, el motor de la Amflow PL ofrece 105 Nm de torque y una potencia nominal de 250W, con un peso de 2,52 kg. Este sistema avanzado adapta automáticamente la asistencia según las condiciones del terreno y la posición del ciclista, gracias a su sofisticado conjunto de sensores.

Amflow PL cuenta con una pantalla OLED táctil a color de 2" integrada en el cuadro / DJI

La bicicleta cuenta con varios modos de funcionamiento, incluyendo un modo ‘Boost’ que incrementa el torque a 120 Nm y la asistencia a 1000W para facilitar el ascenso en cuestas. Además, dispone de un modo ‘Caminar’ que previene el retroceso y ofrece asistencia de arranque, así como la capacidad de cambiar de marcha en parado.

El sistema Avinox ofrece dos opciones de batería: una de 600 Wh y otra de 800 Wh. La batería de mayor capacidad pesa 2,87 kg y puede cargarse del 0% al 75% en solo 1,5 horas, gracias a su cargador GaN de 12 A/508W.

La Amflow PL incluye un amortiguador trasero optimizado por FOX y es compatible con ruedas traseras de 27,5″ y 29″. Su pantalla OLED táctil de 2″, con un brillo de 800 nits y 326 ppp, permite ajustar diversos parámetros desde el celular o mediante un control remoto Bluetooth.

La aplicación de DJI para la Amflow PL permite ajustar la potencia, el torque y la cadencia (hasta 150 rpm), e incluye funciones de antirrobo y localización remota. La bicicleta está equipada con un sistema de navegación que combina GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS y QZSS.

DJI ha anunciado que las bicicletas de Amflow estarán disponibles en el cuarto trimestre de 2024 en mercados como Alemania, Reino Unido y Australia. No hay información de si llegarán al mercado local ni tampoco cuál será su precio.