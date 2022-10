Elon Musk asegura que figuras del gobierno chino le han pedido que Starlink no provea internet dentro de ese país. Sin embargo, el CEO de Tesla no confirmó si accedió o denegó la solicitud de las autoridades del país asiático.

“En una entrevista con el Financial Times la semana pasada, Elon Musk reveló que figuras del gobierno chino le han pedido directamente que retenga el acceso a Starlink dentro de China”, reporta The Verge.

Luego que Starlink dé servicios en Ucrania, el gigante asiático tomó interés en el tema. “Musk le dijo a FT que, en el resumen de la publicación, ‘Beijing ha dejado en claro su desaprobación de su reciente lanzamiento de Starlink... en Ucrania’ y ‘buscó garantías de que no vendería Starlink en China’”, agrega el medio.

Sin embargo, Musk no ha confirmado su respuesta a las peticiones de las figuras de ese gobierno. “No está claro en la descripción si Musk accedió a la solicitud de Beijing, pero el mapa de servicio de Starlink no muestra planes de implementación en China. Los países adyacentes como Taiwán, Mongolia y Vietnam figuran como ‘aprobación regulatoria pendiente’”, añade.

Starlink está siendo utilizado por las personas debido a que es ajeno a la censura de algunos gobiernos. “Al ofrecer una conexión a Internet que elude a los proveedores de servicios convencionales, Starlink ha sido una idea popular para eludir la censura basada en la red en todo el mundo. Más recientemente, Starlink permitió el acceso en Irán en respuesta a las protestas generalizadas y la censura que las acompañó”, indica.

En China no se conoce qué ocurriría si una persona utiliza este tipo de servicios. “Sin embargo, la censura de Internet en China es mucho más organizada y persistente, y cualquier intento en curso de evadirla a través de Starlink probablemente generaría represalias por parte del gobierno central”, concluye el portal.