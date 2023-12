Inmersos ya en el último mes del año 2023, el periodo de reflexión se torna inevitable, y en el ámbito tecnológico, las aplicaciones móviles se revelan como protagonistas indiscutibles de nuestra cotidianidad. La Play Store, principal epicentro de descargas para dispositivos Android, se levanta como testigo de nuestras preferencias digitales. Google, en su afán de reconocer la excelencia, nos presenta los laureados que marcaron pauta durante el año.

Con una diversidad de opciones que abarcan desde el entretenimiento hasta la eficiencia laboral, la plataforma galardona a lo más destacado en diferentes vertientes. No se trata únicamente de coronar la mejor aplicación o juego del año, sino de explorar los matices que hacen resaltar a cada desarrollo en segmentos específicos del mercado, como se detalla en la lista exhaustiva revelada por Google.

La extensa nómina de galardonados en juegos y aplicaciones revela una multiplicidad de opciones para todos los gustos. Este año, la cantidad de premios ha alcanzado niveles inéditos, abarcando diversas categorías y segmentos especializados. Esta estrategia no solo facilita el descubrimiento de nuevos títulos de interés, sino que también sirve como guía esencial en medio del vasto universo de aplicaciones y juegos disponibles en la Play Store.

· Mejor App: Imprint: Learn Visually

· Mejor juegoi: Honkai: Star Rail

· Mejor app multi dispositivo: Spotify

· Mejor juego multi dispositivo: OUTERPLANE - Strategy Anime

· Mejor App elegida por los usuarios: ChatGPT

· Mejor juego elegido por los usuarios: MONOPOLY GO!

· Lo mejor para divertirse: Bumble For Friends: Meet IRL

· Mención honorífica: Reelsy Reel Maker Video Editor

· Lo mejor para el crecimiento personal: Voidpet Garden: Salud mental

· Mención honorífica: Pie de imprenta: Aprender visualmente

· Lo mejor esencial para el día a día: Artefacto: Alimenta tu curiosidad

· Mención honorífica: ReciMe: Recetas fáciles y sabrosas

· Mejor Joya Escondida: Aware: Mindfulness & Wellbeing

· Mención honorífica: Stippl: Explorar, Planificar y Compartir

· Lo mejor con IA: IA de personajes: chat impulsado por IA

· Mención honorífica: ChatGPT

· Lo mejor para las familias: Academia de la Patrulla Canina

· Mención honorífica: LEGO DUPLO DISNEY

· Mejor aplicación para el bien: AWorld en apoyo de ActNow

· Lo mejor para relojes: WhatsApp Messenger

· Menciones honoríficas: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment

· Lo mejor para tabletas: Conceptos: Dibujar, Nota, Dibujar

· Menciones honoríficas: Canva: Diseño, Foto y Video, Everand: Ebooks y audiolibros

· Lo mejor para Chromebooks: FlipaClip: Crear animación 2D

· Menciones honoríficas: Evernote – Organizador de notas, Wideo

· Lo mejor para Google TV: Max: Transmite HBO, TV y películas

· Menciones honoríficas: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV

· Lo mejor para los coches: Amazon Prime Video

· Menciones honoríficas: Beach Buggy Racing, Spotify

Los mejores juegos de 2023

· Mejor multijugador: Farlight 84

· Menciones honoríficas: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn

· Mejor Pick Up & Play: MONOPOLY GO!

· Menciones honoríficas: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die

· Mejores indies: Vampire Survivors

· Menciones honoríficas: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom

· Mejor historia: Honkai: Star Rail

· Menciones honoríficas: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG

· Mejor en curso: Stumble Guys

· Menciones honoríficas: Clash of Clans, EA SPORTS FC™ Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match

· Los mejores juegos para sentirse bien: Pokémon Sleep

· Menciones honoríficas: Beecarbonize, Garden Joy - Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant

· Lo mejor en Play Pass: Magic Rampage

· Menciones honoríficas: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us

· Lo mejor para tabletas: Honkai: Star Rail

· Menciones honoríficas: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS

En definitiva, el panorama digital del 2023 se define no solo por la evolución de las aplicaciones móviles, sino por la capacidad de Google para reconocer y destacar la excelencia en cada rincón del mercado digital. La Play Store no solo es un escaparate de opciones, sino también un faro que ilumina el camino hacia lo más destacado, simplificando así la búsqueda entre el abrumador catálogo de aplicaciones y juegos.