Google Analytics dejó atrás a Universal Analytics, la versión de la plataforma que ha estado funcionando desde 2014. A partir del 1 de julio de este año, la herramienta de analítica web solo trabaja con Google Analytics 4 (GA4).

La versión reciente presenta nuevos controles de privacidad que permiten a los sitios web personalizar los datos que recopilan y reducir la cantidad de información obtenida de sus usuarios.

Con GA4, ya no se almacenan direcciones IP y la lógica de la herramienta se centra en eventos, es decir, en la interacción de los usuarios con los sitios web o aplicaciones, en lugar de centrarse en la visualización de páginas y sesiones como lo hacía la versión anterior. Esto brinda a los propietarios de páginas y aplicaciones una comprensión más profunda de sus usuarios al mismo tiempo que respetan su privacidad.

GA4 logra cubrir los vacíos que quedan cuando las personas deciden no aceptar las cookies, lo que permite obtener información sobre el comportamiento de los usuarios, pero manteniendo sus datos anónimos.

Esto se logra a través de audiencias predictivas. En lugar de recopilar el 100% de los datos, GA4 utiliza solo un porcentaje menor, ya que el resto son predicciones que la plataforma realiza en función de los datos reales disponibles del grupo limitado de usuarios.

Para obtener más información sobre la nueva versión de Google Analytics, tuvimos una conversación con Deb Salbodsky, Head of Measurement & Data en Google para Latinoamérica. Ella nos brindó información sobre el nuevo paradigma de privacidad en la industria tecnológica y cómo impacta en la nueva plataforma de Google Analytics.

- ¿Cuál es la razón principal detrás del lanzamiento de GA4 y el abandono de Universal Analytics?

El ecosistema digital se transforma constantemente y está teniendo un montón de cambios y modificaciones. Universal Analytics es una plataforma creada hace muchísimos años, y la realidad es que hoy nos enfrentamos un nuevo paradigma. En ese sentido surge Google Analytics 4, que responde a dos razones principales: la primera es poner el foco en la privacidad , para resguardar la información y la data de los usuarios, y la segunda gran razón complementaria tiene que ver con una plataforma con muchísima más tecnología orientada a que los anunciantes tengan mejores resultados.

- ¿Qué beneficios proporcionará esta nueva versión a los usuarios?

Hace muchos años, en la industria digital estábamos acostumbrados a tener toda la información observable y tomábamos decisiones en base a ella. Lo que comenzó a pasar ya hace unos años, y va a seguir ocurriendo, es que, por diferentes regulaciones, nos encontramos con una gran cantidad de información que ya no podemos obtener y que seguirá siendo inaccesible. Esto reduce el alcance de las decisiones que podemos tomar en función de los datos observables que aún tenemos a nuestra disposición. Entonces quedan dos opciones: seguir siendo compañías ‘data driven’ que toman decisiones basada en datos, pero cuando esos datos no representan tu negocio, existe el riesgo de no estar tomando decisiones con representatividad, o la otra opción es empezar a trabajar con herramientas tecnológicas que permitan modelar esa información faltante . Al modelar la información, estamos llenando esos vacíos que surgen a raíz de las nuevas regulaciones, lo cual nos brinda una representación más precisa de nuestro negocio y asegura que las decisiones basadas en datos realmente sean efectivas.

- Con la nueva plataforma va a haber cambios de cara a la privacidad, por ejemplo, con el almacenamiento de direcciones IP a los usuarios.

Efectivamente, uno de los cambios importantes en GA4 es que ya no se registran direcciones IP. Además, contaremos con una mayor flexibilidad, ya que podremos controlar aspectos específicos por país. Esto es especialmente relevante debido a las regulaciones existentes en diferentes regiones. Cada área o incluso países tienen sus propias regulaciones, por lo que es crucial contar con la posibilidad de control y flexibilidad en este sentido, siguiendo el nuevo paradigma de privacidad.

- También comentaste sobre la predictibilidad de las audiencias y la extrapolación de datos, ¿cómo funciona? ¿entra a tallar la inteligencia artificial en este proceso?

Los modelos predictivos efectivamente utilizan inteligencia artificial. Se realiza un proceso de modelado para obtener información que, posiblemente, no sería observable de otra manera. A través del análisis de eventos pasados, también es posible predecir eventos futuros. Esto nos permite realizar segmentaciones de audiencia y comprender mejor qué clientes son más valiosos para nosotros o tienen el potencial de generar mayor valor. Es en este punto donde los modelos de predictibilidad y segmentación de audiencia demuestran su fortaleza.

- ¿Qué desafíos pueden enfrentar las empresas al adaptarse a GA4 y cómo pueden superarlos?

Los desafíos se derivan de la necesidad de adaptarse a Universal Analytics y de realizar esta gran transición. No solo implica cambiar a una plataforma diferente, sino también comenzar de cero en la recopilación de información y adoptar una nueva estructura de recolección que prioriza el consentimiento del usuario, algo que antes no se consideraba tan importante en la industria. Aunque el proceso llevará tiempo y cambiar de plataforma es complejo, al evaluar los beneficios y el impacto global, se evidencia que los primeros superan las dificultades de adaptarse a esta nueva plataforma. Especialmente si consideramos que se trata de una plataforma tecnológicamente duradera, diseñada para el mediano y largo plazo y preparada para afrontar el futuro que nos aguarda.

- ¿Qué recursos o asistencia están disponibles para ayudar a los usuarios

Tenemos un centro de ayuda, además, a nivel de educación contamos con un montón de entrenamientos que hacemos: consultorías, notas, artículos, incluso se puede jugar un ratito con Bard [la recién lanzada IA de Google] y preguntarle algunas recomendaciones, que seguramente los va a poder guiar, yo lo estuve probando y la verdad que algunas recomendaciones funcionan muy bien también.