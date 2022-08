Si usted es de las personas que se ponen nerviosos en las entrevistas de trabajo y no sabe cómo enfrentarlas, la compañía estadounidense Google ha diseñado una innovadora aplicación llamada Interview Warmup, un espacio creado para entrenar y preparar a los usuarios en conferencias laborales.

El entrevistador es un personaje digital, el cual realizará preguntas usuales en una conversación de trabajo, además de hacer un análisis a sus respectivas respuestas.

En las características destacadas por la compañía Google se observa que las personas pueden seleccionar el tipo de trabajo para el cual se quieren preparar, y así ser entrenados de manera específica.

Quienes deseen ser parte de esta iniciativa, podrán responder bien sea de manera escrita u oral. Interview Warmup no guardará sus respuestas por temas de seguridad. Si usted como usuario desea hacerlo, puede descargar los audios y hacer copia de las transcripciones a sus respuestas.

Además, la aplicación no califica las respuestas como correctas o incorrectas. De hecho, lo que hace es que, una vez la persona haya respondido, da puntos que son claves para tener presente como el vocabulario de términos relacionados con el trabajo, una sección con las palabras más usadas para contestar a estas preguntas y las expresiones profesionales comunes para comunicarte en la entrevista.

¿Cómo funciona esta app?

Cada pregunta que realiza el personaje digital está preparada por expertos según el campo que el usuario escoja.

La aplicación divide las preguntas en 3 partes: referentes a la experiencia y formación del candidato, las que van relacionadas con base a ciertas situaciones en el pasado y cómo espera hacerlo en el futuro, y hace preguntas técnicas que relacionan conocimientos, habilidades y aptitudes en su campo a entrenar.

Según destacó la compañía de Google, el usuario podrá elegir entre las seis categorías con las que cuenta ‘Interview Warmup’, las cuales son “Analítica de datos, E-Commerce, Soporte IT, Gestión de proyectos, Diseño UX o General, para cuestiones más comunes”. No obstante, Google no descarta el anexo de más categorías.

¿Ya se encuentra disponible en todo el mundo?

La respuesta es sí. Interview Warmup está disponible para utilizar en todo el mundo, pero con un único idioma que es inglés. Los usuarios podrán acceder desde Chrome, Windows, Android, Safari y dispositivos iOS.

GDA / El Tiempo / Colombia