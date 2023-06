Desde hace unos años, vienen apareciendo informaciones relacionadas con fallos judiciales que ordenan a los grandes de Internet pagarles a los medios de comunicación por el uso de sus noticias, pero no suelen tener la relevancia deseada en la opinión pública. ¿Plataformas como Google y Facebook deben pagar a los medios de comunicación por compartir su información con sus usuarios?

Aunque muchos crean que se trata de un lío entre empresas, en realidad tiene que ver con mantener el necesario acceso a la información. El cambio en el paradigma de las comunicaciones, gracias a la irrupción de Internet: ahora los medios de comunicación deben llevar la información hasta donde está el usuario. Y el usuario está conectado a la red, utilizando buscadores y, sobre todo, redes sociales.

Entonces, esta discusión se divide en cómo se está usando y compartiendo la información que generan los medios de comunicación en los buscadores y cómo se está haciendo en las redes sociales. Y, aunque parezca un lío entre empresas, uno de los principales beneficiados será siempre el usuario.

-El tema con los buscadores-

“Cuando un buscador identifica una página web le dice al usuario ‘aquí está lo que necesitabas’, ordena los resultados de una determinada manera y acompaña esa lista de publicidad relacionada con los términos utilizados en la búsqueda. ¿Cómo se está presentando esa información? Se presentan resúmenes más cortos o sistemas especializados como Google News, que te da más información. Pero si hay algún avisaje en el entorno de los resultados del buscador, ellos dicen; ‘eso no te pertenece a ti, es mi publicidad’. Por su parte los medios dicen: ‘pero algo me tiene que tocar. Será tuyo el motor de búsqueda, pero el usuario busca mis contenidos’. Es decir, la discusión es hasta qué punto la utilización de los contenidos del medio de comunicación le generan un beneficio al buscador y no a ambos ”, explica a El Comercio Erick Iriarte, abogado especialista en nuevas tecnologías.

La cosa se complica más cuando las empresas dueñas de los buscadores esgrimen que, si la información es de interés, sus usuarios harán clic para ingresar a las páginas web de los medios de comunicación y ver el detalle. Los medios indican que, como el buscador ya les muestra un titular y las dos o tres primeras líneas de su información, al usuario le basta y prefiere no ingresar, afectando su tráfico web.

-Un dilema con las redes sociales-

El tema con las plataformas de medios sociales es un poco más complejo, porque se han convertido en espacios recurrentes por la gran mayoría de usuarios de Internet, aunque en el fondo el problema es el mismo: la repartición de los ingresos por la publicidad relacionada.

“En el caso de Facebook sucede que un medio de comunicación crea una Fan Page y coloca ahí sus noticias. Si el contenido está colocado en la plataforma, se muestra ahí, con un entorno de publicidad o los datos de los usuarios que ven en esa noticia que puede ser monetizado por la red social. Así, la plataforma dice: ‘tengo este usuario con este perfil’. Van a los que les compran la publicidad y les dicen: ‘mira, tengo 1.000 usuarios a los que les gusta leer noticias de toros’. El cliente le dice ‘perfecto’ y colocan avisos de toros donde está ese contenido. Una vez más el tema es ¿a quién beneficia esa publicidad? Los creadores de contenidos –en este caso, los medios de comunicación- le dicen a Facebook: ‘tú estás ganando con mis contenidos’. La red social les responde: ‘sí, pero si quieres no los subas a mi plataforma, nadie te obliga’. Entonces, se genera el mismo problema que en el caso anterior: cómo hago para llevar a la cantidad de usuarios que tienes hacia mi sitio para que vean mis contenidos ”, detalla Iriarte.

-Algunas alternativas-

Hay algunas plataformas que han encontrado fórmulas para compartir la monetización del contenido. Un claro ejemplo es YouTube –que pertenece a Alphabet, la casa matriz de Google- en donde tres superar cierto umbral mínimo, la plataforma comparte un porcentaje de la ganancia generada con el creador.

Ante esta situación, las dos plataformas más grandes Facebook y Google han puesto en marcha diferentes estrategias para lidiar con la situación. En el caso de la empresa de Mark Zuckerberg, desde hace un tiempo se han acercado a los medios para desarrollar proyectos de colaboración y promover buenas prácticas periodísticas, pero todavía no hay una alternativa clara que retribuya el trabajo de los medios de comunicación.

Por su parte, Google ya tiene en marcha Showcase, un espacio destinado para que los medios de comunicación que se asocien puedan tener espacios individuales, con información curada y ofrecida a la audiencia bajo el modelo de suscripción, repartiendo los ingresos entre la plataforma y el generador de las noticias.

-¿Hay desenlace a la vista?-

Una cosa es muy clara: los usuarios están en las plataformas digitales y los dueños de estas necesitan llevarles información de calidad; y, por el otro lado, los medios de comunicación siguen siendo capaces de generar esa información deseada, pero sus espacios ya no son tan visitados como antes. Entonces, un escenario en donde ambas partes trabajen de manera complementaria, pero sobre todo, que tengan una retribución justa es la meta.