Apple no solo permitirá que los usuarios vean películas, hagan llamadas o jueguen videojuegos en las Vision Pro, también podrán hacer actividades físicas. De esta forma, la compañía estaría desarrollando funciones exclusivas para los usuarios fitness.

Según revela The Information, la compañía de Cupertino ha estado planificando características y funciones de entrenamiento para el dispositivo. Sin embargo, no fueron presentadas en junio durante la WWDC 2023, debido a que, aún no estaban preparadas.

Pero, dos ex empleados de Apple contaron al medio de comunicación que la compañía habría visto la posibilidad de contactarse con Nike para desarrollar entrenamientos usando las Vision Pro. Asimismo, tendrían la idea de incluir almohadillas en los visores para la sudoración.

Por otro lado, también vienen trabajando, según lo revelado, en más aplicativos de bienestar como de yoga o taichí.

Entre otras novedades ya conocidas, cabe recordar que el visor Vision Pro podrá copiar textos y traducir lo que estamos leyendo; así como mostrar mostrar información de los objetos que veamos.