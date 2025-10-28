Microsoft niega que las capturas de pantalla de Gaming Copilot se usen para entrenar su IA

Microsoft ha negado que las capturas de pantalla que hace Gaming Copilot de las partidas se usen para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, ya que, como ha explicado, solo sirven para que ofrezca respuestas más útiles.

Gaming Copilot es un asistente impulsado por IA que se ha integrado en la Game Bar de Windows 11 para ofrecer ayuda a los jugadores, con consejos y guías sobre los videojuegos en tiempo real, mediante texto y con un modo voz que permite hablar directamente con él.

Llegó en versión beta en septiembre, pero su uso ya ha generado dudas, porque Gaming Copilot realiza capturas de pantalla de las partidas que posteriormente envía a los servidores de Microsoft, como ha advertido un usuario del foro Resetera conocido como RedbullCola.

“Esto [Gaming Copilot] se instaló automáticamente en mi PC y, al observar el tráfico de la red, me di cuenta de que enviaba automáticamente todo lo que estaba haciendo a Microsoft (incluido un juego NDA [bajo acuerdo de confidencialidad] que estoy jugando)”, ha escrito en el foro.

RedbullCola explica que al revisar la configuración, vio que este asistente “está configurado para entrenar con el texto que se ve en la pantalla: captura todo, realiza OCR del texto del juego y lo envía a MS”. “Luego, MS usa lo que estás haciendo para entrenar sus modelos de IA”, concluye.

Microsoft ha respondido a esta preocupación con un comunicado remitido a Tom’s Hardware, en el que explica que las capturas de pantalla y el uso de las comunicaciones para entrenar sus modelos son dos cosas distintas.

“Cuando usas activamente Gaming Copilot en Game Bar, puede usar capturas de pantalla de tu juego para comprender mejor lo que sucede en tu juego y darte respuestas más útiles. Estas capturas de pantalla no se utilizan para entrenar modelos de IA”, asegura.

Por otra parte, señala que “Gaming Copilot puede usar tus conversaciones de texto o de voz con los jugadores para ayudar a entrenar y mejorar la IA”. Se trata de un ajuste opcional, según la compañía, que puede desactivarse " visitando ‘Configuración’ en la Game Bar, seguido de ‘Configuración de privacidad’“.

A través de su comunicado, Microsoft ha insistido en que “Gaming Copilot es una característica opcional que solo tiene acceso al juego cuando estás jugando y usándolo activamente”.

Como explican en el medio citado, el problema con Gaming Copilot no está en que sea una característica opcional y que pueda deshabilitarse en cualquier momento, sino que al estar integrado en la Game Bar no es posible eliminarlo, ya que se debe eliminar la Game Bar al completo, pero ello requiere acciones algo más complejas con privilegio de administrador.