Anthropic accederá a un millón de chips de Google diseñados para acelerar tareas de IA

La tecnológica Anthropic anunció este jueves que ha acordado con Google el acceso a un millón de sus chips diseñados para acelerar tareas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático.

Según un comunicado de Anthropic, la compañía ha llegado a un acuerdo con Google valorado en decenas de miles de millones de dólares para acceder a estos chips, denominados TPUs.

Se espera que esta asociación le aporte a Anthropic más de un gigavatio de capacidad operativa en 2026.

“Nuestros clientes dependen de (su asistente de IA), Claude, y esta capacidad ampliada garantiza que podemos satisfacer la creciente demanda mientras mantenemos nuestros modelos en la vanguardia de la industria”, apuntó Krishna Rao, director de finanzas de Anthropic, en la nota.

La tecnológica apuntó además que su estrategia de cómputo se centra en el uso de tres chips: los TPUs de Google, los Trainium de Amazon y las GPUs de Nvidia.

Además, reafirmó su asociación con Amazon, su “principal socio de entrenamiento y proveedor de nube”, y su colaboración con el Proyecto Rainier de esta empresa, que Anthropic utilizará para entrenar futuras versiones de Claude.

Anthropic es uno de los titanes tecnológicos en materia de IA y su asistente Claude presta servicio a más de 300.000 empresas, según el portal especializado CNBC.

El pasado agosto, la empresa anunció que proporcionaría Claude por un dólar a las tres ramas del Gobierno de EE.UU. de manera temporal, sumándose así a otras compañías del sector como OpenAI.