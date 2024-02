Cuando se trata del amor, cada persona tiene su propio playlist para toda ocasión, pues la música es la mejor acompañante sin importar la situación. Pero, ¿sabías que en temas del corazón los usuarios suelen recurrir a las mismas pistas?

Aunque hay canciones para todos los gustos y ocasiones, un estudio encontró que sí hay un par de ellas que son consideradas como las más románticas. Aquí te contamos cuáles son para que las añadas a tu lista de reproducción del Día de San Valentín.

Estas son las canciones más románticas de Spotify, según estudio

Spotify.

No hay nada mejor que la música para disfrutar del amor, ya sea para celebrar una nueva relación hasta confesar tus sentimientos a tu crush. Y realmente hay mucho por donde elegir, pues el romance no se limita a las baladas o el pop.

Más allá de los diferentes géneros musicales, hay un par de canciones de amor que son las más populares entre los usuarios de Spotify. Así lo reveló un estudio realizado por la compañía generadora de códigos QR, QRFY.

Para su investigación se analizaron 1000 listas de reproducción utilizando la herramienta de la famosa plataforma de streaming musical, conocida como Spotify Playlist Miner. Este recurso permite llevar a cabo una búsqueda entre muchas playlists que coincidan con las palabras claves que hayas seleccionado previamente. Después de que el sistema las haya encontrado, reunirá las canciones que aparecen con más frecuencia.

Después del análisis, el estudio identificó las canciones más románticas en Spotify. Ed Sheeran sobresale por tener dos en las primeras posiciones. Estas son las 10 más populares:

“Perfect” de Ed Sheeran

“All of Me” de John Legend

“Say You Won’t Let Go” de James Arthur

“I Wanna Be Yours” de Arctic Monkeys

“Thinking Out Loud” de Ed Sheeran

“Right Here Waiting” de Richard Marx

“I Will Always Love You” de Whitney Houston

“I Want to Know What Love Is” de Foreigner

“Glory of Love” de Peter Cetera

“Dandelions” de Ruth B.

“You Are The Reason” de Calum Scott

Si tu canción favorita no está en el top 10, también hay algunas menciones honoríficas, como “Just the Way You Are” de Bruno Mars, “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” de Phil Collins y “Careless Whisper” de George Michael.

“El Universal” de México, GDA