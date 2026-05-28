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La herramienta de IA diseñó proteínas capaces de unirse a la proteína 4 asociada a los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4). Crédito: Molekuul/SPL
La herramienta de IA diseñó proteínas capaces de unirse a la proteína 4 asociada a los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4). Crédito: Molekuul/SPL
/ Molekuul/SPL
Por Agencia AFP

Biohub, fundada por el director de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la médica Priscilla Chan, presentó el miércoles un gran atlas de proteínas construido con inteligencia artificial con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.

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