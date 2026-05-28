Biohub, fundada por el director de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la médica Priscilla Chan, presentó el miércoles un gran atlas de proteínas construido con inteligencia artificial con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.

Concebido como un motor de búsqueda, el modelo permite predecir, diseñar o descubrir proteínas -moléculas encargadas de varias funciones dentro de los organismos- y así ahorrar meses o incluso años de trabajo a investigadores, dijo Biohub.

Disponible en línea, se ofrece gratis a laboratorios en todo el mundo, señaló la organización sin fines de lucro.

“Las proteínas son el motor de la vida. Miles de millones de sus secuencias han sido catalogadas, pero la biología que las sustenta es aún desconocida. Hoy presentamos el modelo que cambiará eso”, dijo en un video Alex Rives, director científico de Biohub.

Basándose en el análisis de aproximadamente 2.800 millones de secuencias genéticas de todos los seres vivos, el modelo de Biohub ha permitido a los investigadores de la fundación crear moléculas con fines terapéuticos en “pocos días”.

Una vez creadas y probadas en el laboratorio, una gran parte de estas moléculas funcionó como se había previsto, dijo la empresa.

“Otros científicos están impresionados con los resultados”, dijo la revista científica Nature.

El experimento fue descrito en un estudio publicado en línea el miércoles, que aún debe ser revisado por científicos externos.

La organización espera que el atlas sirva en particular para acelerar el descubrimiento de moléculas efectivas contra ciertos tipo de cáncer o enfermedades autoinmunes.