Apple ha presentado oficialmente el nuevo iPhone 16e, una evolución significativa de su línea de smartphones más asequibles. Este modelo, que reemplaza al anterior iPhone SE, introduce mejoras notables en diseño, rendimiento y funcionalidades, acercándose a las prestaciones de los modelos de gama alta.

El modelo de iPhone económico llega al mercado con el nombre de iPhone 16e y no iPhone SE, que ha sido la apuesta de marca de Apple en ocasiones anteriores.Además, adopta un diseño moderno inspirado en el iPhone 14, abandonando los bordes redondeados y el botón de inicio. Cuenta con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con tecnología Retina HDR, que ofrece colores vibrantes y un contraste excelente. El dispositivo está disponible en dos colores clásicos: blanco y negro.

Equipado con el chip A18, el mismo que incorporan los modelos iPhone 16, el iPhone 16e garantiza una experiencia fluida y es compatible con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la compañía. Además, incluye 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

En el apartado fotográfico, el dispositivo cuenta con una única cámara trasera de 48 megapíxeles, que permite capturar imágenes de alta resolución y ofrece un zoom óptico de dos aumentos. La cámara frontal es de 12 megapíxeles, ideal para selfies y videollamadas de calidad.

El nuevo miembro de la familia introduce el botón de acción, una característica que solo se había visto en los modelos de alta gama (15 Pro y 16), que permite personalizar accesos directos para funciones como la cámara o la linterna. Además, incorpora Face ID para el desbloqueo facial y sustituye el puerto Lightning por un conector USB-C. También es el primer iPhone en incluir un módem 5G diseñado por Apple, mejorando la conectividad y eficiencia energética.

Botó de acción. / Apple

El iPhone 16e estará disponible para reserva a partir de este viernes, con un precio inicial de 599 dólares para el modelo de 128 GB. Las primeras unidades llegarán a las tiendas en Estados Unidos el 28 de febrero.

No tiene Dynamic Island, no incluye múltiples cámaras y no está hecho de titanio. Pero esa no es la cuestión. Su precio de 599 dólares, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y, sobre todo, su procesador A18 compatible con Apple Intelligence son el gran atractivo para sus compradores.

Con el lanzamiento del iPhone 16e, Apple refuerza su apuesta por ofrecer dispositivos de alta calidad a precios más accesibles, ampliando su presencia en el mercado de gama media y atrayendo a nuevos usuarios a su ecosistema.