El “fact-checking” influye en el comportamiento de los usuarios de Internet, según un estudio

Las actividades periodísticas de verificación de noticias falsas que circulan en Facebook reducen su viralidad y modifican el comportamiento de los usuarios, concluyó un estudio publicado en diciembre por varios investigadores del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Universidad de Lieja.

El estudio, realizado durante un año y medio en colaboración con el servicio de investigación digital de la AFP, permitió comparar la viralidad de publicaciones efectivamente verificadas con la trayectoria de publicaciones similares sin chequear.

La AFP, al igual que otros medios en el mundo, recibe remuneración de ciertas plataformas tecnológicas, incluida Meta -empresa matriz de Facebook-, en el marco de la lucha contra la desinformación.

Una vez evaluada por los periodistas, una publicación errónea recibe una etiqueta que indica que es falsa o parcialmente falsa.

Según los resultados del estudio, una información verificada y marcada como falsa ve reducida de media un 8% su viralidad en la red social. “Es un efecto positivo, estadísticamente significativo”, subrayó a la AFP la investigadora Julia Cagé, que participó en el estudio.

Según la economista, el efecto se debe tanto a un cambio en el comportamiento de los usuarios tras la verificación como al propio funcionamiento de la red social. Meta, de hecho, “reduce” la visibilidad de la información falsa evaluada por los verificadores de hechos.

La investigadora también indica que la cifra promedio del 8% “esconde mucha heterogeneidad” en el impacto de la verificación, que varía según varios factores. La viralidad de una noticia falsa disminuye más significativamente cuando la verificación se realiza rápidamente.

El impacto del “fact-checking” también varía según los temas tratados. El estudio evidencia un efecto más fuerte cuando la información falsa se relaciona con la guerra en Ucrania, y un efecto limitado en temas de salud o medio ambiente.

El estudio muestra, además, que el “fact-checking” modifica el comportamiento de los usuarios.

“Para un usuario promedio, haber compartido una noticia falsa que luego se señala como tal reduce, a corto plazo, su uso de las redes sociales. Es decir compartirá menos información en Facebook y, sobre todo, compartirá menos noticias falsas”, detalla Cagé.

“La lucha contra la desinformación sigue siendo difícil, pero es alentador comprobar que el ‘fact-checking’ marca una diferencia real, sobre todo cuando es rápido y claramente identificado como tal. Esto nos motiva a continuar e intensificar nuestro trabajo”, reaccionó Nina Lamparski, subdirectora de redacción de investigación digital en la AFP.