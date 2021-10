En un sistema estelar a 1.300 años luz de distancia de la Tierra, investigadores de la UNLV (Universidad de Nevada, Las Vegas) pueden haber identificado el primer planeta conocido en orbitar tres estrellas.

A diferencia de nuestro sistema solar, que consiste en una estrella solitaria, se cree que la mitad de todos los sistemas estelares, como GW Ori, donde los astrónomos observaron el fenómeno novedoso, consisten en dos o más estrellas que están unidas gravitacionalmente entre sí. Pero nunca se ha descubierto ningún planeta en órbita alrededor de tres estrellas, una órbita circular triple.

Utilizando observaciones del poderoso telescopio Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), los astrónomos de la UNLV analizaron los tres anillos de polvo observados alrededor de las tres estrellas, que son fundamentales para la formación de planetas. Pero encontraron una brecha sustancial, aunque desconcertante, en la circunferencia del disco.

El equipo investigó diferentes orígenes, incluida la posibilidad de que la brecha fuera creada por el torque gravitacional de las tres estrellas. Pero después de construir un modelo completo de GW Ori, encontraron que la explicación más probable y fascinante para el espacio en el disco es la presencia de uno o más planetas masivos de naturaleza similar a Júpiter.

Según dijo en un comunicado Jeremy Smallwood, autor principal y doctor en Astronomía por la UNLV, l os gigantes del gas suelen ser los primeros planetas en formarse dentro de un sistema estelar. Le siguen planetas terrestres como la Tierra y Marte.

Una imagen de GW Orionis, un sistema de estrellas triples con un misterioso espacio en los anillos de polvo circundantes. (ESO/NAOJ/NRAO)

El planeta en sí no se puede ver, pero el hallazgo, destacado en un estudio de setiembre en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sugiere que este e s el primer planeta circuntriple jamás descubierto. Se esperan más observaciones del telescopio ALMA en los próximos meses, lo que podría proporcionar evidencia directa del fenómeno.

“Es realmente emocionante porque hace que la teoría de la formación de planetas sea realmente sólida”, dijo Smallwood. “Podría significar que la formación de planetas es mucho más activa de lo que pensamos, lo cual es bastante bueno”.

