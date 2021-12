Conforme a los criterios de Saber más

La científica peruana -conocida en las redes sociales como AstroCarla- explica a El Comercio la importancia del lanzamiento del telescopio espacial James Webb y por qué se debe seguir invirtiendo en los temas de ciencia.

—¿Por qué es importante este lanzamiento?

Para observar las fuentes más lejanas, antiguas y pequeñas del universo necesitamos tecnología cada vez más potente y de alta sensibilidad. La atmósfera terrestre es un obstáculo para las observaciones del universo, pues requieren de alta sensibilidad, y enviar telescopios al espacio es un gran avance. Pero no es suficiente: necesitamos de espejos amplios y bien hechos que nos ayuden a recolectar la mayor cantidad de luz posible.

—¿Por eso el Hubble fue tan importante?

El Hubble, lanzado en 1990, fue y sigue siendo un punto de quiebre en la astrofísica. Pero ahora, el James Webb va a tomar la posta con todas las mejoras tecnológicas: un reflector principal más grande y con mayor sensibilidad, un mayor campo de visión y la mejor resolución hasta la fecha, capaz de observar los objetos más pequeños y lejanos en el universo. Si el Hubble es capaz de observar las primeras galaxias en formación, el Webb será capaz de observar las primeras galaxias en nacimiento . Vamos a observar lo más lejos en el universo que somos capaces hasta la fecha.

LEE TAMBIÉN: Así fue el lanzamiento del telescopio James Webb

—¿Qué le dice a quienes señalan que lo que se invierte en estos proyectos podría destinarse a otras cosas?

Parte de nuestro avance y futura supervivencia como especie está directamente ligado al entendimiento del universo. No conocer e intentar de entender el universo en el que vivimos es como querer vivir dentro de una cueva en completa ignorancia de lo que sucede afuera. No solo sería potencialmente peligroso, sino que no es parte de nuestra naturaleza como exploradores. Además, la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías para el estudio de las ciencias naturales sientan las bases para las ciencias aplicadas, la tecnología y la innovación.





TE PUEDE INTERESAR