Ébola | Las graves secuelas que están padeciendo los sobrevivientes

Las personas que sobreviven al mortal virus Ébola pueden seguir sufriendo problemas psiquiátricos y neurológicos graves, incluyendo depresión, migrañas debilitantes, dolores neurálgicos y accidentes vasculares.

Investigadores que analizaron a pacientes infectados durante el brote de Ébola surgido entre 2014 y 2016 en África occidental hallaron que algunos sobrevivientes sufrían de condiciones de salud tan graves que ya no podían cuidarse a sí mismas.

"Sabíamos que una enfermedad tan grave como el Ébola dejaría a los sobrevivientes con graves problemas. Sin embargo, me sorprendió ver a gente joven y previamente activa que sobrevivió pero que ahora no podía mover la mitad de su cuerpo, hablar o cargar a sus hijos", dijo Janet Scott, de la Universidad de Liverpool en Reino Unido, que colideró la investigación.



Scott afirmó que los hallazgos muestran la necesidad de estudios más grandes y detallados de sobrevivientes del Ébola frente a personas que no hayan sufrido el contagio del virus.

¿Cómo ataca el virus del Ébola? (Infografía: AFP) Agencias

(Para ampliar la infografía anterior, CLIC AQUÍ)



--- Detalles del estudio ---



El estudio, publicado en la revista Emerging Infectious Diseases, examinó archivos de más de 300 sobrevivientes del Ébola en Sierra Leona, uno de los países más afectados por la epidemia entre 2014 y 2016.



Luego se escogieron a 34 pacientes a los que se pidió que asistieran a una clínica neuropsiquiátrica en 2016, cuando fueron sometidos a un completo examen neurológico y psiquiátrico y a investigaciones especiales, incluyendo un escáner cerebral.

Patrick Howlett, del King's College London y coautor del estudio, afirmó que los resultados muestran que los sobrevivientes de Ébola pueden sufrir de una amplia gama de dolencias que van "desde algunas menores a otras extremadamente graves e invalidantes".



La epidemia de Ébola en África occidental provocó la muerte de más de 11.300 personas e infectó a cerca de 28.000 en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que más de 10.000 personas habrían sobrevivido a la enfermedad.



Fuente: Reuters

Síguenos en Twitter: