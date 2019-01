Facebook| Por qué 2019 puede ser un año fatal para la red social

Buenas noticias para Facebook: por fin terminó 2018. Malas noticias: 2019 apenas acaba de empezar.



Este año, tocará rendir cuentas en lugar de pedir disculpas, y las promesas sobre nuevas regulaciones se harán (potencialmente) realidad.



Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cuán severos pueden ser los castigos? Esto es lo que podría ocurrirle a Facebook en los próximos 12 meses.



--- Puede que reciba una enorme multa ---



La Comisión Irlandesa de Protección de Datos anunció en diciembre que gracias a "una serie de notificaciones de incumplimiento por parte de Facebook", había lanzado una investigación.



Las implicaciones podrían ser enormes. De hecho, los reguladores ya están pisando nuevos terrenos, respaldados por una reglamentación feroz diseñada para combatir enérgicamente a las firmas que no mantuvieron a salvo los datos personales de sus usuarios.



"La atención se centrará en qué medidas de seguridad implementaron, qué procedimientos se pusieron en marcha", le cuenta a la BBC Kate Colleary, directora de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad (IAPP por sus siglas en inglés).





Los reguladores en Europa no le están poniendo las cosas fáciles a Zuckerberg. (Foto: Getty)

"Y si son insuficientes, entonces es probable que haya un hallazgo administrativo (identificación de una inconsistencia)".



En otras palabras, la decisión de la Comisión sobre si Facebook actuó mal podría tener un coste muy alto para la red social. Según el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, implementado en mayo, una empresa puede recibir una multa de hasta el 4% de sus ingresos globales.

En el caso de Facebook, esa suma podría superar los US$1.500 millones.



--- Y otra multa aún mayor ---



Y puede que no termine ahí. Al tiempo que se realizan las investigaciones en Irlanda, en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio (FCT) también está examinando la conducta de Facebook en relación a un acuerdo firmado en 2011.



En líneas generales, ese documento obligó a Facebook a prometer que obtendría un consentimiento claro y apropiado si quería recopilar y compartir datos de los usuarios.



La compañía insistió en varias ocasiones en que no ha incumplido ese llamado "decreto de consentimiento". Aún así, la FCT quiere analizar la cuestión más de cerca.



El liderazgo de Mark Zuckerberg al frente de Facebook también está en el punto de mira. (Foto: Facebook)

Si encuentran que Facebook violó el acuerdo, la multa podría ser astronómica. El acuerdo demanda US$40.000 por cada día en que se violó ese decreto.



Eso podría multiplicarse por cada usuario. Solamente en Estados Unidos la red social tiene unos 80 millones, lo cual podría traducirse en una multa de unos US$3 billones.



Pero es poco probable que eso ocurra. El objetivo de la FCT no es sacar a las empresas estadounidenses del mercado, sino desalentar el mal comportamiento.



En conversación con el diario Washington Post, David Vladeck, quien fue director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FCT, dijo que la multa podría quedarse en unos US$1.000 millones.



"La agencia querrá enviarle una señal para que sepa que se toma en serio el asunto del consentimiento", le dijo al periódico.

David Vladeck, de la FCT, dijo que Facebook podría recibir una multa de unos US$1.000 millones. (Foto: Getty)

--- Podría dividirse ---



Un punto de vista que parece tener respaldo en varios países en todo el mundo es que Facebook es demasiado grande y poderosa.



"Tenemos muchos competidores", dijo el fundador y director de la red social, Mark Zuckerberg, durante su aparición frente al Senado en abril. Sin embargo, no pudo nombrar a ninguno.



Con WhatsApp e Instagram también bajo su poder, no hay alternativas reales a Facebook. Y si las hay, probablemente la compañía las comprará.



Facebook, tal y como señala la revista política New Statesman, podría estar preparándose para peticiones firmes de que su negocio se divida en partes más pequeñas mediante la contratación de expertos en la materia.



El grupo de activistas Freedom from Facebook demandó que la compañía se divida en cuatro partes:



La principal, la de la red social Facebook



-WhatsApp

-Instagram

-Facebook Messenger



Además de eso, quiere que se facilite el traslado de nuestros datos de una red social a otra si queremos cambiar.

Algunos argumentan que Facebook tiene demasiado poder. (Foto: Getty)

--- O ser regulado ---



"No quiero tener que votar para regular Fcaebook", le dijo el senador estadounidense John Kennedy a Mark Zuckerberg en abril. "Pero, por Dios, lo haré. Eso depende de ti...Tu convenio de usuario es una porquería".



En Washington muchos tienen la sensación de que es hora de que Facebook demuestre que puede resolver sus propios problemas.



La red social ha dicho en varias ocasiones que está abierta a regulaciones, siempre y cuando sea la regulación correcta y no afecte a la capacidad de los internautas de comunicarse libremente en la red.



Entonces, ¿cómo podría ser esa regulación en 2019? Un documento político del senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, es probablemente el argumento más coherente de lo que podría suceder.



Warmer quiere obligar a las redes sociales a abrirse a auditorías por parte de académicos y a que proporcionen una mejor portabilidad de datos, lo cual se traduce en que podamos trasladarnos fácilmente de un servicio a otro.



También pide información completa sobre los datos personales que se almacenan, para qué se usan y por quién.



Ese tipo de medidas no solo afectarían a Facebook, sino a todas las plataformas que usan datos personales, como Google.



Es probable que la red social tenga que someterse a auditorías y dar más información sobre los datos que guarda. (Foto: Getty)

--- Puede que la gente lo deje de usar (tanto) ---



Facebook continúa creciendo, pero no en aquellos lugares en los que los escándalos golpearon con fuerza.



En Estados Unidos, el número de usuarios activos diarios no ha crecido en absoluto en los tres últimos trimestres, y, de hecho, en Europa esa cifra ha disminuido.



¿Irá a peor? Cada vez son más las personas que comparten -en las redes sociales, por supuesto- que están dejando de usar Facebook. Algunos borran su cuenta por completo, otros la aplicación del celular.



Andy Stalman, autor de HumanOffOn: "Las redes sociales no nos han hecho superficiales, mentirosos y agresivos: ya lo éramos"

Pero no lo sabremos con certeza hasta el 30 de enero, cuando la empresa anuncie sus últimos resultados y actualice sus estadísticas de uso.



En una encuesta a cerca de 1.000 usuarios de Facebook elaborada por la firma de investigación de mercado Creative Strategies en abril de 2018 -después del escándalo de Cambridge Analytica, pero antes de algunas grandes filtraciones de datos- el 31% dijo que usaría menos Facebook en el futuro. Ya veremos.

