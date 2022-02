Estados Unidos relajó este viernes sus recomendaciones sobre el uso de la mascarilla para protegerse del COVID-19, al considerar que el 70% de la población puede dejar de utilizarla, según las nuevas instrucciones difundidas hoy por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

“Hoy estamos en una posición más fuerte como nación con más herramientas para protegernos y a nuestras comunidades del COVID-19″, aseguró Rochelle Walensky, director de los Centros para la Prevención y el control de Enfermedades (CDC, en inglés) en una llamada con periodistas.

Los CDC han elaborado un mapa del país según sus zonas de riesgo o con mayor incidencia. El 28 % de la población se encuentra aún en condados “anaranjados” que señalan altos niveles de la pandemia.

Pero los residentes en los condados con niveles bajos y medio de riesgo ya no necesitan usar las mascarillas en sitios públicos, pero la agencia recomendó que quienes sigan teniendo riesgos, como los que tienen comprometido su sistema inmunitario, consulten a su médico antes de quitárselas.

Los CDC siguen recomendando que todas las personas reciban la vacuna y los refuerzos de vacuna, y que se sometan a pruebas para la detección del coronavirus si es que se sienten enfermas.

En el mapa coloreado de los CDC, los condados “verdes” que tienen niveles bajos de COVID-19 alojan al 30% de los habitantes del país, y los “amarillos” que tienen niveles medios incluyen al 43% de los residentes del país.

En la víspera, The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno, detalló que con los cambios, la mayor parte de los estadounidenses pasará a vivir en zonas donde ya no se sugerirá el uso de mascarillas en interiores.

Hasta ahora, la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) era que use mascarilla en esas situaciones toda persona que viva en áreas con un nivel sustancial o alto de transmisión del virus, lo que actualmente cubre al 95% de los condados del país.

Muchos estados y ciudades ya se han adelantado y han eliminado la obligación de cubrir nariz y boca y otros tienen planes para hacerlo. El giro que anuncian los CDC, mientras, puede llevar a cambios en los lugares que están siendo más cautos, principalmente grandes ciudades de las costas.

Hasta hoy, se sigue requiriendo las mascarillas en los transportes públicos, incluidos los aviones, en base a reglas que expiran a mediados de marzo, pero que pueden ser prorrogadas.

Según los expertos, las nuevas recomendaciones se basen en criterios que darán menor importancia al número de casos que se registra en una zona y más a los niveles de hospitalización y de capacidad hospitalaria .

“En los CDC hemos estado analizando nuestros datos de COVID-19 y cambiando nuestro enfoque para prevenir los resultados más graves y minimizar la tensión de la atención médica ”, tuiteó Walensky el jueves por la noche.

Actualmente, Estados Unidos registra una media de unos 76.000 casos de COVID-19 diarios, unos niveles muy por debajo de los que se registraban hace apenas dos semanas, a medida que el país ha ido superando la oleada de contagios provocada por la variante Ómicron.

Mientras, se calcula que hay unas 60.000 personas hospitalizadas con la enfermedad, una cifra que ha visto una reducción de más del 40 por ciento en esas últimas dos semanas.

