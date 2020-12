Genshin Impact fue galardonado como el Mejor videojuego del año para Android para la tienda Play Store, en la lista que publicó recientemente la aplicación propiedad de Google con ‘Lo mejor del 2020′.

La tienda virtual Play Store indicó que Genshin Impact “superó las expectativas y ofreció experiencias atractivas, accesibles y que definieron el género” y que consiguió todo ello “sin perder el ritmo”.

Como se recuerda, Genshin Impact fue desarrollado por el estudio chino miHoYo Limited y estrenó a finales de setiembre pasado de manera gratuita para dispositivos móviles (Android y iOS), PlayStation 4 y PC.

Se trata de un videojuego de rol / acción de tipo Gachapón ambientado en un mundo abierto al puro estilo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

En Genshin Impact conoceremos a los hermanos Aether y Lumine, quienes están viajando por diferentes mundos y llegan a Teyvat, tierra que se encuentra en una profunda guerra. Al darse cuenta de ello, ambos deciden irse, pero una figura misteriosa coge a uno de ellos. En este momento, debemos decidir el personaje con el que nos quedaremos, mientras que el otro será secuestrado por dicho ente. La misión en el juego será la de salvar al otro hermano.

Otras categorías

La Play Store de Google también ha premiado a otros juegos en diversas categorías, como las de Mejor juego competitivo, Mejor juego indie, etc. Aquí te dejamos la lista completa de los ganadores:

Mejor juego innovador : Genshin Impact

: Genshin Impact Mejor juego competitivo : Brawlhalla

: Brawlhalla Mejor juego indie : Cookies Must Die

: Cookies Must Die Mejor juego casual : Aventuras de Disney Frozen

: Aventuras de Disney Frozen Mejor juego: Genshin Impact

