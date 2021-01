NORMAS OFICIALES (3/01/2021)

- No hay rol puedes usar información del chat (No valido para claves o contraseñas)

- Solo se pueden raidear 2 casas al día.

- Primeras 48h no se podrá raidear bases o casas.

- Solo se puede hablar por el juego.

- No se puede entrar más de 8h al dia